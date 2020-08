ÍNDICE POLÍTICO: Perdida en la realidad, la 4T está instalada en la esquizofrenia

FRANCISCO RODRÍGUEZ

¿Por qué si el video desafiante de El Mencho y su Cartel Jalisco Nueva Generación, una fuerza armada de consideración, ha sido visto y analizado por más de cinco millones en el mundo y cerca de veinte en México, las autoridades hacen como que la Virgen les habla y es la hora que no responden a esa invitación a zanjar de una vez por todas las posiciones de cada quién?

¿Por qué las declaraciones de las “mañaneras” siguen horadando el debido proceso y las garantías judiciales del que llama testigo o colaborador protegido, provocando que a lo largo de días de estar balconeando declaraciones que aún no hace ante la autoridad, blinde al chivato de protecciones jurídicas como si quisiera en lugar de procesarlo, invitarlo al gabinete?

¿Por qué nos quieren hacer creer que quieren enjuiciar a Peña Nieto y a Videgaray, si en ambos casos opera un manto de inmunidad derivado del acuerdo firmado de puño y letra para dejarlos ir de rositas, además de que el régimen de la llamada 4T ha contratado a Videgaray para que lo acerque al yerno de Trump?

¿Por qué la decisión de nombrar a los elementos del Ejército en todo aquello ‎que nadie quiere hacer? Se les ha convertido en albañiles, payasos de las cachetadas, guardias nacionales, patrulleros de caminos, aduaneros, celadores, escorts, recaudadores de impuestos, maestros de media cuchara, represores de campesinos chihuahuenses, y todo en lo que se ha comprobado que no sirven . Pero es un hecho que se sigue militarizando al país.

Sí, sólo falta que los nombren funcionarios de casillas para robarse todas las urnas de las elecciones intermedias, para que rebasen los récords de El Alazán Tostado.

¿Por qué se quiere que nos traguemos esa rueda de molino de la impoluta honestidad de la familia presidencial, cuando salen a la luz los entrambuliques en la empresa de los juniors que ya son dueños de una industria dedicada a vender cerveza y chocolate? Una inversión de cuatro millones de dólares…

… más las nóminas de empleados que no pueden explicarse a la luz de los nulos antecedentes empresariales de los muchachitos. Chocolates Rocío no aparece en los registros del IMSS ni del SAT, ni en el Público de la Propiedad y del Comercio. El hijo casado con una star model que tripula automóviles último modelo de importación y posee empresas que huelen a evidente lavado de dinero.

Dicen las malas lenguas que posiblemente el nexo empresarial de la cervecera esté clavado no sólo con los hijos de Carlos Romero Deschamps, también con el Cartel de Sinaloa y que es la explicación de que se haya liberado a Ovidio Chapito Ratón y se mantenga la estrecha cercanía con la señora madre de Badiraguato.

¿Por qué se bombardeó y socavó el proceso legislativo de calificación para los cuatro nuevos consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral, mientras se declara con hipocresía que la democracia es un bien sagrado?‎ ¿Por qué se firma el contrato colectivo de trabajo de Pemex, con un sindicato espurio, sin toma de nota, y que representa los intereses delincuenciales de Carlos Romero Deschamps, un ladrón de siete suelas?

¿Por qué Morena está empeñada en destrozar en México la plataforma de alojamiento turístico Airbnb, un instrumento que puede ser de gran ayuda, y que tiene una oferta de propiedades que rebasa los dos millones de inmuebles en treinta y tres mil ciudades y 192 países? El Partido del “caudillo” ofrece la imagen de un troglodita.

¿Por qué le ordenan a los chairos contratados como blogueros que se rasguen las vestiduras inútilmente defendiendo la imagen del junior consumiendo alimentos en Calabria, la sede italiana de la sangrienta mafia de la ‘Ndrangheta, tratando de decir que estaba disfrutando de “Acapulco en la azotea” del Hotel Majestic, frente al Zócalo capitalino?

¿Por qué no se menciona la mafia que Rocío Nahle, Eric Cisneros y Cuitláhuac García, el dizque gobernador de Veracruz, están haciendo con el Cartel Jalisco Nueva Generación, en posesión de los más importantes puertos del Golfo de México, traficando drogas y armas en cantidades descomunales?

Defender al “caudillo” llegado de Tepetitán es cada vez más difícil que cargar a un cuñado en brazos. Y es que la consigna de la casa, no mentir, no robar y no traicionar, es un peligroso bumerang que se revierte contra quien lo pronunció por primera vez. Parece que ya se puede hacer todo lo contrario, pero los chairos no están debidamente enterados.

Muchos analistas siguen devanándose los sesos para tratar de entender las razones que supuestamente orillan al “caudillo” para tomar cualquier decisión descabellada o para fugarse, pintar las de Villadiego del escenario de las responsabilidades, cuando están a punto de cargarle el muerto o atribuirle una cuestión, la que esta sea.

Muchos atribuyen la toma de decisiones a una constante ideológica consistente en alinear todo el programa, sacándolo de un contexto normativo o constitucional y llevándolo al terreno dogmático de la praxis revolucionaria neomarxista.

Desafortunadamente, ni la una ni la otra. Su comportamiento, opinan ameritados psiquiatras, no es producto de la razón ni de la consciencia. El “caudillo” de Tepetitán no decide irse, él está ido; no prefiere fugarse, él está fugado. En todos los análisis sobre sus actos tiende a confundirse la ideología con la esquizofrenia.

No enfrentamos un problema ideológico, en la apariencia que todos ven, sino de salud y de ley, pues la nuestra no prevé el caso de cómo remover a un mandatario descocado. La ley no tiene ni los basamentos para saber cuándo es el caso de determinarlo objetivamente‎. ¡Un verdadero asunto para la araña!

Al jardinero con suerte no puede aplicársele ningún polígrafo. Todos le quedan guangos. Él salva cualquier escollo ‎tirando las culpas hacia la corrupción que ya se fue y que no existe en su coleto. Destruye sus propios argumentos, quema su parque, humedece sus municiones y si quiere, se pone en Capicúa, o se aplica la llave china o la vuelta de El Charro Negro.

Él puede estar ahí, de cuerpo presente, tras el atril de la “mañanera”, pero esa risa socarrona y fría está en otro lado, pertenece a otro estado de consciencia, está muy lejos del mundanal ruido.

Es la actitud ladina, la máscara de un espíritu atormentado, el resentimiento a flor de poros, la soberbia inaguantable, el ego fuera de control, la sensación de una supremacía irredenta en un escenario de indefensos y lamesuelas, como los chairos del paraíso populista, bien avituallados por todas las nóminas, donde no se pone el sol.

¿No será la mala sombra de un hombrecillo venido a más, de un “caudillo” no nato, de un dictador en ciernes, de un drama imposible que ya perdimos?

Se ha perdido el sentido de la realidad.

La procacidad vulgar se ha posesionado del aparato público.

‎La esquizofrenia está instalada.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: De que la perra es brava… El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, afirmó que la Cuarta Transformación (4T) está “llena de contradicciones” y de “luchas de poder” en el interior del gabinete federal. En un audio que circula en redes sociales, el funcionario federal también habló del jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y de los titulares de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos; y de Energía, Rocío Nahle. En una reunión –presuntamente– con otros colaboradores del gabinete federal, Toledo expresó: “Quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas”. Toledo Manzur aseveró que dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay “contradicciones muy fuertes” por lo que, dijo, no se debe idealizar a la 4T.

