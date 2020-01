Inician construcción de Línea 2 del Cablebús en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO.— El Gobierno de la Ciudad de México dio el banderazo de arranque para la construcción de la Línea 2 del Cablebús, el cual irá de Constitución de 1917 a Santa Martha y se prevé que inicie operaciones en el 2021.

Hoy inició la construcción de la Línea 2 del Cablebús, que correrá de la estación del Metro Constitución de 1917 a Santa Martha Acatitla. Se prevé que la obra concluya este año, tendrá un costo de 3 mil 168 mdp y beneficiará a más de 295 mil habitantes de la @Alc_Iztapalapa — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) January 14, 2020

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la obra tendrá un costo de 3 mil 168 millones de pesos, provenientes del presupuesto de la ciudad, y beneficiará a más de 295 mil habitantes de la alcaldía Iztapalapa.

“Estamos trabajando a marchas forzadas porque queremos terminar esta línea y la 1 en Cuautepec, en Gustavo A. Madero, a finales de año, máximo a principios de 2021”, afirmó la mandataria capitalina, quien resaltó que esta obra, así como otras que están en desarrollo, contribuirá a disminuir desigualdades entre la población.

#EnVivo Arrancamos la obra de la Línea 2 de Cablebús en @Alc_Iztapalapa. Correrá de Constitución de 1917 a Santa Martha y conectará a todos los habitantes de la Sierra de Santa Catarina. https://t.co/Fv33TQeNiS — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 14, 2020

Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, detalló que la Línea 2 del Cablebús mide 10 kilómetros y tendrá siete estaciones, que conectarán con transportes como Metro, Trolebús y RTP. Disminuirá el tiempo de traslado de 73 a 40 minutos y se crearán más de mil 200 empleos.

“Son siete estaciones: Constitución de 1917, Quetzalcóatl, Buenavista, Minas, Lomas de la Instancia, San Miguel Teotongo y Santa Marta”: Andrés Lajous.

La Línea 2 del Cablebús contará con 308 cabinas, con capacidad para 10 personas, por lo que tendrá una capacidad máxima por día de 200 mil pasajeros. La estación Quetzalcóatl será la más grande pues funcionará también como almacén de las cabinas.

Con la línea 2 del #Cablebús, miles de habitantes de #Iztapalapa se verán beneficiados con ahorros de tiempo y esfuerzo. Nuestra demarcación, por años considerada como una zona-dormitorio, tendrá así una alternativa de movilidad limpia, incluyente y segura. pic.twitter.com/7ogND1bBJH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 14, 2020

“Iztapalapa es considerada como una zona dormitorio en donde los habitantes pierden mucho tiempo en ir y regresa de su casa al trabajo. ahora van a tener una alternativa para llegar al Metro”, señaló la alcaldesa Clara Brugada.

Mientras que el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, señaló que actualmente se trabaja en las estaciones Constitución, San Miguel Teotongo y Santa Martha, en donde se realizan obras de demolición, cimentación y estudios de mecánica de suelo.

Actualmente está en construcción la Línea 1 del Cablebús, que irá de Cuautepec a Indios Verdes. Mientras que se prevé que en 2021 inicien las obras para la Línea 3, en Magdalena Contreras y la Línea 4 iniciará en 2022, en Tlalpan.

Al dar el banderazo del inicio de la línea 2 del Cablebús que irá de Santa Martha a Constitución 1917 que beneficiará a más de 295 mil personas, Claudia Sheinbaum, jefa del GCDMX, dijo que la obra estaría lista a finales de este año y será una empresa pública pic.twitter.com/hwaviPhJCA — raul adorno (@rauladorno1) January 14, 2020

