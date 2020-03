Intento de asalto originó balacera cerca de Torre Diana

CIUDAD DE MÉXICO.— Un intento de asalto desató una balacera en las inmediaciones de la Torre Diana, cerca de Paseo de la Reforma, luego de que un policía frustó el robo a un ciudadano ruso, quien resultó lesionado.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la víctima, de 50 años de edad, salió de una casa de cambio y abordó un taxi por aplicación en el cruce de Río Misisipi y Río Lerma, cuando dos hombres en motocicleta lo interceptaron e intentaron despojar de sus pertenencias.

Un policía de la #SSC frustró el asalto a un hombre de nacionalidad rusa quien salía de una casa de cambio; durante la acción, repelió la agresión del asaltante quien huyó herido en una motocicleta; efectivos de la #SSC lo buscan con apoyo de @C5_CDMX https://t.co/3LNZBhX8Bk pic.twitter.com/aJelIHEy3G — SSC CDMX (@SSP_CDMX) March 10, 2020

Un oficial se percató que un hombre con un arma de fuego en la mano amagaba al conductor de un automóvil, por lo que de inmediato le indicó que bajara el arma. El delincuente disparó dos veces al oficial, quien repelió la agresión.

Debido a los hechos, el usuario del servicio de taxi por aplicación digital —unidad que se encontraba detenida por el semáforo— resultó herido con un roce de bala en la mejilla del lado izquierdo y fue trasladado a un hospital cercano.

Balacera en Río Mississippi, contra esquina torre diana, hay heridos @Milenio @AristeguiOnline @UnoNoticias pic.twitter.com/0wJ3C5NYB8 — Proyecto Multidanza (@multidanza) March 10, 2020

En tanto, el agresor también resultó herido y huyó a bordo de una motocicleta, por lo que efectivos de la SSC en coordinación con personal del Centro de Comando y Control C2 realizan su búsqueda.

Los hechos fueron reportados en redes sociales, en donde algunos usuarios compartieron imágenes y videos de la situación que se vivía dentro y fuera de Torre Diana. Como la usuaria @paoopalooza, quien narró que les pidieron que se tiraran al suelo para protegerse.

Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. QUE ESTÁ PASANDO EN MÉXICO, QUÉ CARAJOS ESTÁ PASANDO pic.twitter.com/7NizE1Pf2g — out of context Paulina (@paoopalooza) March 10, 2020

AM.MX/dsc

