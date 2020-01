CIUDAD DE MÉXICO.— Iztapalapa se alista para la novena Feria del Tamal, la cual se llevará a cabo del 30 de enero al 2 de febrero, en la Macroplaza Cuitláhuac. Habrá más de 409 expositores y lo mejor: se evitarán los materiales desechables.

Para este festival, dedicado a uno de los platillos más significativos de la cocina mexicana, se estima la vista de 250 mil personal y una derrama económica de aproximadamente 7 millones de pesos, así como la generación de unos 500 empleos temporales.

Se tiene programada la asistencia de 40 expositores de Iztapalapa, así como de otras demarcaciones y estados: Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco, Michoacán, Guerrero y Yucatán. Sumado a ellos, van a acudir expositores de Colombia, Venezuela y Costa Rica.

La Feria del Tamal estará abierto de las 10:00 a las 20:00 horas, y ahí se ofrecerá al público productos rellenos de camarón, tlapiques (tripa de pollo o de pescado) –típico de Iztapalapa–, de carne de cerdo con verdolagas, los tradicionales verdes, rajas, dulce. También habrá mole negro con pollo, de elote, de costilla de cerdo en salsa verde, de pollo con chipilín, de adobo de puerco. Tamales de zarzamora, gansito, chocolate, piña, marlín, a la diabla, gratinados y veganos…

Para acompañar estos ricos tamalitos también se venderá café y distintos atoles: champurrado, arroz con leche, fresa, oreo, rompope, nuez…entre otros. De igual forma, la Feria del tamal en Iztapalapa 2020 contará con artesanos y distintos shows musicales.

Además, por primera vez se van a evitar materiales desechables y contaminantes. En sustitución, habrá jarros de barro a la venta para que el público. También, la alcaldía Iztapalapa hizo un llamado para que los asistentes a llevar su taza o vaso y algún recipiente si desea llevar tamales, así como su bolsa.

Dónde: Macroplaza Cuitláhuac

Cuándo: 30 de enero al 2 de febrero de 10–22 horas

Costo: entrada libre

