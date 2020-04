J. K. Rowling dice haberse recuperado de COVID-19 tras presentar síntomas

CIUDAD DE MÉXICO.- La autora de Harry Potter, J. K. Rowling, dijo haberse recuperado totalmente de COVID-19 luego de presentar síntomas durante dos semanas.

A través de su cuenta de Twitter, la escritora dijo sentirse mucho mejor luego de haber experimentado síntomas de COVID-19 y aprovechó para recomendar una técnica respiratoria que le ayudó a su recuperación.

Rowling confesó que a pesar de no haberse realizado el examen para confirmar que diera positivo a coronavirus, siempre estuvo al pendiente de sus síntomas y por lo mismo decidió buscar ayuda para recuperarse.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020