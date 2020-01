Jalisco aprueba la reconstrucción mamaria gratuita

JALISCO.- En diciembre de 2019, el estado de Jalisco aprobó la reconstrucción mamaria gratuita para las pacientes que se sometan a masectomía.

La iniciativa se propuso por la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso de Jalisco pues en las estadísticas médicas se registró que del 100% de mujeres que se someten a una cirugía de remoción parcial o total de seno, únicamente el 30% puede pagar una reconstrucción.

En los argumentos, algunas comisionadas dijeron que la remoción de seno es una cirugía que impacta negativamente en el autoestima de las mujeres sobrevivientes.

Por el momento se trata de un programa piloto, pero existe la posibilidad de que posteriormente se convierta en un derecho oficial.

