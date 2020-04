CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Jay de la Cueva anunció sorpresivamente su salida de la banda Moderatto luego de ser su vocalista por 20 años.

En una entrevista para el programa de televisión Ventaneando, Jay dijo que ya llevaba un tiempo pensando en esta importante decisión pero sentía una responsabilidad con los demás integrantes de la agrupación pues considera que el trabajo en equipo es fundamental en la industria de la música.

El cantautor confirmó que iniciará una nueva etapa en su carrera como solista pues lleva un año trabajando en su primera álbum.

“Llevo desde el año pasado trabajando en mi primer álbum solista, estoy terminando de escribir, estoy terminando de grabar y tengo varias cosas ahí. Fue difícil la decisión de hacerlo porque siempre he tenido la idea de que el trabajo en equipo es increíble, por eso siempre he tenido bandas”, explicó.

Además, Jay de la Cueva dio detalles de su nuevo disco, para el cual tuvo que formar un equipo de músicos de todas partes del mundo e, incluso, comentó que grabó en París y Texas.

Jay de la Cueva explicó que el motivo de su salida de Moderatto se debe a que ya no quería seguir haciendo una caricatura de él mismo, pues todos los integrantes del grupo interpretan a un personaje, que en su caso es Bryan Amadeus.

“En Moderatto hay un personaje, un alter ego, que me encanta y es parte de mí, soy yo también, pero ahora estoy encontrando otra manera de contar y de hacer canciones. No me quiero quedar en hacerme una caricatura de mí”, comentó el cantante.

Continúa leyendo:

¿Brad Pitt y Jennifer Aniston están pasando la cuarentena juntos?

AMX/KMJ

The post Jay de la Cueva anuncia su salida de Moderatto appeared first on Almomento.mx.