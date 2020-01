Joaquin Phoenix es arrestado en una manifestación por el clima

CIUDAD DE MÉXICO.— El actor Joaquin Phoenix, protagonista de Joker, fue detenido por la policía de Estados Unidos durante una protesta para concientizar sobre el cambio climático, la cual se realizó a las afueras del Capitolio, en Washington D.C.

De acuerdo con TMZ, el protagonista de Joker y Martin Sheen fueron arrestados, luego de que estuvieran en la manifestación convocada por la actriz Jane Fonda, concentraciones conocidas como ’Fire Drill Fridays’. Ambos actores pronunciaron discursos a favor del veganismo y el fin de la extracción de combustibles fósiles.

Joaquin Phoenix has been Arrested at Jane Fonda’s Protest. pic.twitter.com/Q72YTjDIzn — Best of Joaquin Phoenix (@BestOfJPhoenix) January 10, 2020

“Los policías advirtieron a todos los manifestantes que los arrestos son inminentes si no cooperan y se dispersan. La multitud de este viernes es una de las más grandes que hemos visto desde que Jane comenzó las protestas de los viernes. Joaquin invitó a otros a seguir sus pasos y volverse veganos para ayudar al medio ambiente”, informó TMZ.

Además de Phoenix y Sheen, conocido por su papel como presidente de Estados Unidos en la serie El ala oeste de la Casa Blanca, a la protesta acudieron las también intérpretes June Diane Raphael, Susan Sharandon y Amber Valletta.

La preocupación de Joaquin Phoenix acerca del medio ambiente no es algo nuevo. Recordemos que en el discurso que emitió el domingo pasado al recibir su Globo de Oro a Mejor Actor de Drama, el actor criticó las nulas acciones de algunos de sus colegas en Hollywood para frenar el cambio climático.

Se espera que ambos actores sean puestos en libertad a la brevedad al igual que como ocurrió con Jane Fonda, quien ya ha sido arrestada en cuatro ocasiones; de acuerdo con la ley de Estados Unidos, en caso de reincidir podría tener serias consecuencias legales, incluso podría ser sentenciada a pasar un tiempo en la cárcel.

Te recomendamos:

Michelle Williams, Joaquin Phoenix, Patricia Arquette dan poderosos discursos en los Golden Globe 2020

AM.MX/dsc

The post Joaquin Phoenix es arrestado en una manifestación por el clima appeared first on Almomento.Mx.