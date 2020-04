Jucopo revisará el estado que guarda la emergencia sanitaria en México

CIUDAD DE MÉXICVO.- El día de mañana convocaré a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a una sesión a distancia, para cumplir con el acuerdo parlamentario y revisar, de acuerdo con nuestras facultades constitucionales, el estado que guarda la emergencia sanitaria en nuestro país, así como, de manera responsable, el contenido del informe trimestral presentado por el titular del Ejecutivo Federal ayer, domingo.

Para cuidar la salud de todos, legisladoras y legisladores, podrán participar desde sus domicilios a través de una aplicación.

En cumplimiento al acuerdo parlamentario, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), revisará mañana el estado que guarda la emergencia sanitaria en México, informó Ricardo Monreal.

El presidente de la Jucopo explicó que de acuerdo a las facultades constitucionales, el Senado dará seguimiento a la implantación de las medidas implementadas por el Gobierno Federal.

Expuso que, a través de una sesión a distancia, dialogará con todos los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, para cumplir con el acuerdo parlamentario.

Monreal Ávila también dijo que durante la reunión revisarán, de manera responsable, el contenido del informe trimestral presentado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Para cuidar la salud de todos, legisladores y legisladores, podrán participar desde sus domicilios a través de una aplicación”, precisó.

