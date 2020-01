¿Kate del Castillo tuvo relaciones con ‘El Chapo’ Guzmán?

CIUDAD DE MÉXICO.— Hace casi cinco años, la actriz mexicana, Kate del Castillo, vivió el escándalo más grande de su carrera cuando se entrevistó con el narcotraficante mexicano ‘El Chapo’ Guzmán, con la finalidad de realizar una película biográfica del capo.

La situación se salió de control cuando las autoridades mexicanas recapturaron a ‘El Chapo’ e iniciaron una feroz persecución en contra de la actriz que por algún tiempo fue investigada, porque se creía que había tenido una mayor relación con el mundo del narcotráfico; sin embargo, ella logró demostrar su inocencia.

Recientemente, Kate del Castillo se presentó en una entrevista para el programa Aquí y ahora y la actriz reveló nuevos detalles de lo que sucedió aquel día cuando se encontró con “El Chapo” Guzmán.

Durante la entrevista, la actriz fue cuestionada acerca de la noche que pasó en una de las casas del narcotraficante de La Tuna.

Kate del Castillo aseguró que en ningún momento se sintió amenazada por el capo sinaloense, al contrario, aseguró que jamás intentó propasarse con ella, pues “fue un hombre muy caballeroso”.

“La manera en que él me tocó, como me llevó de la mesa al lugar este, de la manera como me tocó el brazo cuando pudo haber hecho lo que hubiera querido (…) Por cómo me tocó el brazo yo supe que no me iba a hacer nada, que estaba en buenas manos… Fue muy caballeroso con su mano… como también con las armas, que yo no vi”.