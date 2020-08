La autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda con enfoque profesional

/COMUNICAE/ Con guías paso a paso, CMC tiene presencia multicanal y una comunidad sana, nutrida y activa en su sitio web y redes sociales CDMX a 3 de agosto del 2020. ConstruyendoMiCasa nace en abril del 2010 como una revista impresa de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, y aunque su tiraje de 10 mil ejemplares mensuales cumplía con los estándares de circulación de una revista especializada, su alcance era limitado, si se toma en cuenta que el 63.5% de las viviendas que se construyen en el país son con procesos de autoconstrucción. En el 2011, con la presencia de las redes sociales Twitter y Facebook en México que marcaban nuevas formas de comunicarnos y relacionarnos, CMC transforma sus contenidos y crea su primera web y redes sociales. A lo largo de estos años y gracias a visitantes y seguidores, ConstruyendoMiCasa hoy tiene la oportunidad a de emerger como la única plataforma digital que vincula a los autoconstructores, los fabricantes y a los profesionales y técnicos de construcción. La misión de ConstruyendoMiCasa es empoderar con información a los autoconstructores, facilitando contenidos especializados de todos los procesos de construcción y mejoramiento de vivienda, además de presentar las mejores marcas materiales con los valores y beneficios que pueden ofrecer a este activo sector de la economía. Por otro lado, son el como vehículo para tutelar a los técnicos de la construcción, fortalecer sus conocimientos y potenciar su profesionalismo EXPERIENCIA MULTICANAL

Los visitantes y seguidores de ConstruyendoMICasa encuentran una experiencia excepcional al interactuar en la plataforma digital y redes sociales, porque el tiempo de respuesta a sus preguntas, siempre es inmediato con eficacia y profesionalidad. La inmediatez ha pasado a ser una exigencia en la actualidad, y ofrecer respuestas eficaces en el menor tiempo posible, aumenta el impacto emocional positivo hacia los patrocinadores. El informar sobre tecnologías de construcción, opciones, rendimientos y valores de materiales, en múltiples ocasiones desconocidos para los autoconstructores, transmite sensación de proximidad, lo que le ha valido mantener la confianza de visitantes y seguidores, que se traduce en clientes potenciales con la libertad de decidir la mejor compra. La cercanía, proximidad y la existencia de una comunicación bidireccional ha redundado a través de los años en la fidelización de audiencias y que representa una oportunidad para los patrocinadores de presentarse antes que su competencia. ConstruyendoMiCasa es la herramienta para las marcas que se quieren acercar al dinámico sector de la autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda y que les facilita una comunicación eficiente y efectiva, a través de estrategias de vanguardia como el Content Marketing. Las marcas de productos que hasta ahora han enfrentado dificultades para encontrar herramientas de comunicación para acceder a este sector, ahora cuentan con la única plataforma de contenidos especializados a través de la cual no solo pueden construir su reputación sino estimular sus ventas. SECCIONES:

PASO A PASO.- Con guías, planos y artículos con explicaciones para aquellos que van a comenzar a construir o iniciar un proyecto de ampliación. Abre la oportunidad de hablar de técnicas y tecnologías de cimentación, curado del cemento, opciones de block, ladrillos industrializados y muros de poliestireno entre muchos otros temas relevantes de los procesos constructivos. MEJORANDO TU CASA.- Presenta consejos y guías para aquellos que están en proceso de remodelación, mantenimiento o mejora. Cómo abrir una puerta o una ventana en un muro, cómo hacer la adición de un cuarto o un baño, cuáles son las alternativas de acabados que añaden valor a sus construcciones, son algunos de los temas que pueden ayudar a los autoconstructores. CONSEJOS DEL EXPERTO.- Expone consejos especializados de los expertos plomeria, electricidad, pintura, y de los fabricantes materiales que hablan de las características técnicas de sus productos y de las formas de utilizarlos. VIVIR MEJOR.- Ofrece consejos e información sobre nutrición, ejercicio, convivencia familiar, adicciones. Aunque fuera del tópico de construcción, sigue en línea con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias. SUPLEMENTO DE OBRA NEGRA, PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD.- Facilita al lector contenidos técnicos, especiales temáticos y videos tutoriales, para hablar de soluciones y procesos específicos que permiten a los autoconstructores reconocer los beneficios y valores de las marcas de vanguardia. Para mayores informes:

ConstruyendoMiCasa Visita: www.construyendomicasa.com Yvonne Franco Ortega – Directora General Fuente Comunicae

