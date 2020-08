La Importancia de las certificaciones en los productos de belleza y sanitización de AgaveSpa

/COMUNICAE/ AgaveSpa marca líder en la industria de la belleza en México ofrece productos elaborados con los estándares de la más alta calidad, hipoalergénicos, que no dañan la piel ni el medio ambiente y que cuentan con certificaciones de laboratorios especializados y análisis de calidad por parte de la COFEPRIS AgaveSpa es una marca cosmética de lujo 100% mexicana, creada a partir de los estándares de calidad más altos del mercado. Su principal ingrediente es el Agave Azul, distintivo ancestral que además de poseer propiedades curativas y emolientes ayuda a restablecer la belleza natural de la piel. Todos los productos de esta exclusiva marca son libres de parabenos y parafinas, no contienen colorantes, no están testados en animales, son elaborados a base de aceites vegetales, son hipoalergénicos, no dañan la piel ni el medio ambiente y cuentan con certificaciones de laboratorios especializados y análisis de calidad otorgado por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). La crisis sanitaria que se vive actualmente en el mundo a causa de la pandemía del SARS COVID-19, ha brindado a muchas empresas la oportunidad de ampliar su portafolio y crear productos que ayuden a eliminar virus y bacterias que se alojan en la piel y el medio ambiente. Sin embargo no todas las empresas cumplen con los procesos y certificaciones necesarias para la elaboración de dichos productos, dando como resultado artículos tóxicos y dañinos para la salud. Ante la crisis de temas fraudulentos y venta de insumos de dudosa procedencia, AgaveSpa habla sobre la importancia de las certificaciones en los productos, dando a conocer las certificaciones con las que cuenta esta prestigiosa firma, emitidas por laboratorios especializados, así como el análisis de calidad por parte de la COFEPRIS, mismos que avalan la seguridad de utilizar su línea de productos sanitizantes como grandes aliados para la protección y cuidado de la piel. Es de vital importancia que las marcas que crean y venden productos de uso personal, cuenten con los respaldos necesarios que demuestren brindar la seguridad necesaria para la salud en los productos que lanzan al mercado. Esta garantía se consigue a través de una certificación, de manera básica, se puede decir que una certificación es un procedimiento por el cual un organismo calificado avala por escrito que un producto, proceso o servicio cumple con requisitos y normas específicas que respaldan su calidad. Dicha seguridad que genera una certificación da credibilidad al producto; brindando al consumidor garantías sobre el método de fabricación, su proceso de distribución, control y origen, lo que le permite ser un competidor más fuerte en el mercado, independientemente de su precio. Es competitivo gracias a los atributos y seguridad que ofrece a sus clientes, y ambos, se consideran un importante valor agregado. Las certificaciones permiten equilibrar la balanza, las organizaciones y empresas tienen una ventaja comercial sobre su competencia y sus consumidores o clientes finales adquieren productos que corresponden o sobrepasan sus expectativas. Las ventajas de una certificación, en resumen, son la distinción del producto o servicio sobre el resto, la garantía de su calidad, su reconocimiento como un producto confiable para sus clientes y, con ello, su promoción en el mercado”. AgaveSpa ofrece una línea de productos sanitizantes diseñados para matar el 99.99 % de virus y bacterias en la piel y dicha línea cuenta con certificaciones realizadas por EPOXEMEX, laboratorio avalado con todas las certificaciones ISO 9001:2008 y acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y el Consejo Nacional de Acreditación (ANAB) desde el año 2010 (https://epoxemex.com/nosotros.php); además, cuenta con el análisis de calidad emitido por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, mismos que avalan la seguridad de utilizar estos productos. Una marca que ofrece productos Premium para el cuidado de la salud, cuenta con una trayectoria sólida respaldada por los mejores laboratorios y con los estudios y certificaciones que le permiten ofrecer los mejores productos e impulsar lo Hecho en México y que debido a intereses comerciales internacionales de terceros se vio envuelta en noticias e información no sustentada que buscan frenar la exportación y el comercio de los productos mexicanos en el exterior. AgaveSpa es una marca seria que cuenta con sellos y garantías para su venta y promueve el comercio justo crando empleos a las familias mexicanas y poniendo el nombre de México en Alto. Puntos de venta AgaveSpa y RR.SS.: https://www.agavespa.mx/ Balmoria (Orizaba 101, Roma Norte). SPA Hotel Presidente Ciudad de México. Producto Exclusivo de los salones Centurion De American Express. Hard Rock Cancún y Riviera Maya. Spa,Rosewood Mayacoba y San Miguel. Spa, Misión del Sol Cuernavaca. Redes sociales: FB: @AgaveSPA Instagram: @agavespamx Twitter: @AgaveSpaMx MediaKit Fuente Comunicae

