La misión más ambiciosa de la NASA: Mars 2020 y su ‘Perseverance’

CIUDAD DE MÉXICO. – La misión más ambiciosa de la NASA: Mars 2020 partió con éxito este jueves desde la base de Cabo Cañaveral en Florida a bordo de un cohete Atlas 5, en una misión de 2 mil 400 millones de dólares.

La misión implica poner en suelo marciano el robot Perseverance, el cual buscará rastros de vida antigua y explorar el planeta rojo con el pequeño helicóptero Ingenuity que lleva a bordo.

A la hora prevista (7:50 horas local) y sin más incidentes que un pequeño temblor de magnitud 3.9 en Pasadena unos minutos antes, el cohete Atlas V despegó desde el complejo espacial de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral (Florida).

A partir de ahora, le esperan siete meses para alcanzar la superficie del planeta rojo, si todo va según los cálculos, el próximo 18 de febrero de 2021. “Es realmente fantástico verlo irse después de todo el arduo trabajo del equipo“, afirmó Bobby Braun, directivo de la NASA.

Está previsto que el Perseverance aterrice en su base en el fondo de un cráter de 250 metros de profundidad llamado Jezero, el cual se cree que fue un lago hace 3 mil 500 millones de años y en donde esperan hallar pruebas de una posible vida microbiana pasada en Marte.

Se trata del noveno viaje de la NASA a la superficie de dicho planeta. La misión Mars 2020 se suma a las misiones Tianwen-1 (China) y Hope (de Emiratos Árabes Unidos) que llegarán en febrero del próximo año. También en Marte se encuentra el rover Curiosity, que ha recorrido 23 km de la superficie del planeta desde 2012.

El Perseverance —construido en el mítico Jet Propulsion Laboratory de la Nasa— guarda el helicóptero Ingenuity, el cual, con un peso de apenas 1.8 kilos, busca probar que el vuelo es posible en otros planetas.

