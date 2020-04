Lamenta la diputada Laura Rojas la falta de un plan económico de emergencia ante la contingencia por el COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, lamentó la falta de un plan económico claro y con acciones contundentes para mitigar las consecuencias económicas causadas por la pandemia por el COVID-19.

Dijo que millones de mexicanos esperábamos que el presidente López Obrador presentará una estrategia clara que diera certidumbre y certeza para todos los sectores productores del país.

“Un mensaje que nos diera razones para creer que saldríamos de esta crisis, a la que llamó pasajera, pero cuyas consecuencias pueden ser permanentes si no se actúa bien, y a tiempo”.

Rojas Hernández dijo que preocupa que el jefe el Estado mexicano minimice una situación de contingencia sanitaria como la que vivimos por el COVID-19, al referirse a ella como algo pasajero cuando las consecuencias pueden ser permanentes: la gente está perdiendo a sus familiares, su patrimonio, su trabajo y todo lo que ha logrado hacer con el esfuerzo de muchos años.

Coincido que primero los pobres, pero “no debemos darle la espalda a quienes hoy tienen un empleo y corren el riesgo de engrosar las filas de esos pobres”.

Agregó que hay que cuidar a quienes dan trabajo a través de las pequeñas y medianas empresas, porque representan poco más del 70 por ciento del empleo formal del país. Además de créditos se debe pensar en un esquema en el cual el empresario pueda aplazar su pago de impuestos.

“No se trata de condonar, sino de generar un programa que brinde alivio a estos empresarios, con el fin de que sigan produciendo empleos y que las consecuencias de esta crisis, sean las menos”, puntualizó.

“Hago un llamado a reunirnos de manera inmediata para echar a andar un Plan de Alivio Nacional, donde estamos presentes los sectores políticos, económicos y representantes de la sociedad civil, para encontrar un esquema de solución que ayude a salir adelante de la mejor manera.

Laura Rojas recordó que en febrero pasado, el Presidente de la República se reunió con ella y con los coordinadores de los grupos parlamentarios, y que todos expresaron su voluntad de continuar el diálogo; dijo que es momento de retomar el diálogo para que todos aporten oluciones como las que ya se han presentado por los grupos parlamentarios y partidos entre otros, Morena, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Subrayó que el problema es de tal dimensión que se requiere de todas las manos e ideas posibles para encontrar e implementar las mejores soluciones.

AM.MX/fm

