CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente Prime Video estreno la opción de ‘Canales’, característica que permite a los usuarios de esta plataforma agregar contenido de otros servicios de streaming a la propia app de Amazon. De esta forma llega a México CN Ya!, la plataforma de contenido bajo demanda de Cartoon Network.

Desde el 19 de diciembre el contenido del famoso canal de caricaturas ya se puede contratar dentro de la plataforma de Amazon con un costo adicional de 69 pesos al mes, ofreciendo una prueba gratuita de siete días.

De acuerdo con Amazon, el contenido de CN Ya! incluye series clásicas y nuevas del famoso canal de caricaturas. Sin embargo, las series animadas disponibles son escasas, con destacados como ‘Las Chicas Superpoderosas’, ‘Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy’, ‘Hora de Aventura’, y ‘Un Show Más’, entre otras.

Series clásicas como ‘Jhonny Bravo’, ‘El Laboratorio de Dexter’ o ‘Coraje, el perro cobarde’. no se encuentran disponibles.

Amazon Prime Video Channels permite añadir canales de streaming y estaciones de TV por una suscripción mensual baja, sin necesidad de contratos extensos, y con la conveniencia de una única cuenta.

Continúa leyendo:

Hulu lanza tráiler de ‘High Fidelity’, serie protagonizada por Zoe Kravitz

AMX/KMJ

The post ¡Las caricaturas de Cartoon Network llegan a Amazon Prime Video! appeared first on Almomento.Mx.