Laura Zapata retuiteó un mensaje que proponía poner una bomba en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta no es la primera vez que la actriz, Laura Zapata, tuitea o retuitea un comentario en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y, por esta razón, vuelve a estar en el ojo del huracán.

Sin embargo, en esta ocasión, la hermana de Thalía se volvió tendencia porque le dio retuit a un comentario que proponía poner una bomba en Palacio Nacional.

Luego de la polémica que causó el tuit, el usuario Dr Pincel fue eliminado de la red social del pajarito azul. Las reacciones de los tuiteros no se hicieron esperar y recriminaron a Zapata que lo que está haciendo es apología del delito, pero la actriz respondió de manera irónica a cada uno de los mensajes. Este era el mensaje:

Laura Zapata es tendencia por las reacciones a este Tweet en el que dice estar de acuerdo con enviar una bomba al Palacio Nacional. pic.twitter.com/DqLGi2Ll37 — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) April 6, 2020

Ahora parece así:

🤔🤔🤔 Siiiiiiiii !!! https://t.co/66NJhh3NHd — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) April 4, 2020

AMX/TIV

