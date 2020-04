Lazan disco inédito de David Bowie

CIUDAD DE MÉXICO.- A cuatro años de la muerte de David Bowie se ha anunciado que este mes llegará un álbum con material inédito que se podrá descargar a través de algunas plataformas digitales.

ChangesnowBowie es el nombre del nuevo material que incluirá 9 temas inéditos y podrá ser descargado a través de la plataforma ChangesnowBowie a partir del próximo 17 de abril, fecha en la que originalmente sería lanzado en formato LP y CD.

Las grabaciones del álbum corresponden a los ensayos que precedieron al concierto por el cumpleaños número 50 de Bowie en el Madison Square Garden. Los temas inéditos fueron grabados y mezclados en los Looking Glass Studios de Nueva York en 1996.

Como un adelanto de este lanzamiento, desde hoy podrá ser escuchada la versión de The Man Who Sold The World que se incluirá en el disco. Además, a partir del 10 de abril, los fans podrán disfrutar de Repetition 97, filmación que muestra los ensayos del Earthling Tour, en Hartford Connecticut, realizada por Tim Pope.

El disco físico estará en tiendas el próximo 20 de junio en el marco del Record Store Day 2020.

