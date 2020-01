CIUDAD DE MÉXICO.- Ya sea porque los usuarios piensan que luce mejor o simplemente porque quieren descansar la vista, el modo oscuro de distintas aplicaciones se ha puesto de moda y ahora, después de muchos meses de prueba, esta popular característica llega a WhatsApp para Android.

El nuevo modo oscuro de WhatsApp ya está disponible, aunque sólo para la versión beta de la aplicación. Lo que significa que Facebook aún se encuentra haciendo pruebas de la función y que no podrás encontrar esta características directamente en los ajustes de tu celular.

Si quieres ser de los primero en probar esta función deberás descargar la aplicación desde APKMirror y descargar la versión 2.20.13 de la app. Posteriormente, se abrirá una segunda ventana que te mostrará un botón verde con una opción que dirá “download APK”. Descárgalo e instálalo.

Finalmente deberás abrir WhatsApp y dirigirte a Configuración > Chats, y verás un nuevo apartado que dirá Tema. Habrá al menos dos opciones disponibles que te permitirá ajustar el teléfono entre el modo Clásico y el nuevo modo Oscuro.

Aún se desconoce la fecha del lanzamiento oficial del modo oscuro de WhatsApp.

Continúa leyendo:

Los famosos ya se unieron al #DollyPartonChallenge, ¿y tú?

AMX/KMJ

The post Llega el modo oscuro de WhatsApp para Android appeared first on Almomento.Mx.