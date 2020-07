Localizan a comandante de la FGR en una fosa en Michoacán

José Cruz Delgado/ Corresponsal

MORELIA, MICH.- La Fiscalía General del estado de Michoacán confirmó la localización del comandante de la Fiscalía General de la República, comisionado a la delegación de Apatzingán, Manuel de Jesús Fierro Carlón, desaparecido en diciembre de 2019 en la periferia de Morelia.

Su cuerpo fue hallado junto con los restos de otras dos personas -que serían sus acompañantes- en un entierro clandestino en la tenencia Jesús del Monte, Morelia, el pasado sábado 19 de julio.

El 9 de diciembre pasado, Fierro Carlón y otros dos agentes de la FGR, salieron de la ciudad de Apatzingán -donde estaban comisionados- hacia la capital de la entidad para cumplir un encargo.

El día 10, al no tener contacto con su familia, ésta reportó su desaparición ante las autoridades locales.

El vehículo de Fierro Carlón fue hallado abandonado a las afueras de la ciudad capital, con las llaves puestas y su chamarra en el interior.

El 28 de febrero, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, recibió denuncia de la desaparición de los hermanos César y Víctor, C.C., originarios de Sonora y quienes, desde el pasado 10 de diciembre, se habían trasladado a esta ciudad con la finalidad de atender unos asuntos personales; sin embargo, ya no regresaron.

Con base a lo anterior, la Fiscalía emprendió tareas de investigación, logrando obtener datos que permitían establecer que los hermanos César y Víctor C.C., y una tercera, presumiblemente habían sido privados de la vida y sus cuerpos enterrados en una fosa en la localidad de Las Jarillas, perteneciente a la tenencia de Jesús del Monte, por lo que la institución emprendió los actos respectivos y el pasado 16 de julio, realizó una acción operativa en la que participaron diversas áreas de investigación de la Fiscalía.

Con el apoyo de la Unidad Canina K9 y de la Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad Pública, se logró ubicar un punto donde estaban enterrados los restos humanos de tres personas, mismos que fueron trasladados al área de Servicios Periciales para la realización de los dictámenes de ley, obteniéndose el resultado positivo de los comparativos de perfil genético relacionado con la identificación de los hermanos César y Víctor C.C., así como el servidor público de la Fiscalía General de la República, adscrito a la subsede en Apatzingán, Manuel de Jesús Fierro, cuya desaparición se denunció ante la Fiscalía Especializa, el pasado 14 de julio.

