LOS CAPITALES: Banqueros anteponen el medio ambiente a la economía

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

La pandemia del coronavirus, una llamada de atención

La pandemia del Covid-19 está uniendo a todo el mundo para anteponer los intereses medioambientales a los intereses económicos. Ayer, en Nueva York, el Citi anunció su Estrategia de Progreso Sostenible 2025 para contribuir a acelerar la transición hacia una economía de bajo carbono. Esta nueva estrategia incluye una Meta Financiera Ambiental de USD 250 mil millones, destinada a financiar y facilitar soluciones climáticas globalmente. La iniciativa se suma a la meta anterior de Citi, de USD 100 mil millones, anunciada en 2015 y completada el año pasado, más de cuatro años antes del plazo previsto.

“Si hay una lección que aprender de la pandemia de COVID-19 es que nuestra salud y resiliencia económica y física, nuestro medioambiente y nuestra estabilidad social se encuentran íntimamente relacionados,” comentó Michael Corbat, CEO de Citi. “El tema Medioambiental, Social y de Gobierno Corporativo es prioritario y central en la respuesta de Citi a esta crisis sanitaria, y está más presente que nunca en conversaciones con clientes y asociados. Con nuestra meta de USD 250 mil millones, nos proponemos ser un banco líder en impulsar la transición a una economía de bajo carbono, la cual anticipamos que se acelerará, conforme todo tipo de empresas evolucionan hacia un futuro más sostenible.”

Unilever a favor de la salud del planeta; la naturaleza, prioritaria.

Y a nivel empresarial, Unilever señaló que hoy, más que nunca, el sector privado debe buscar alianzas estratégicas para impactar de manera positiva en la vida de millones de personas y en la salud del planeta. Salud, higiene, cambio climático, regeneración de la naturaleza y conservación de recursos, son prioridades en las que Unilever se encuentra trabajando. La primera mitad del año 2020 fue un reto para todos, como personas, como sociedad y como empresas. La pandemia mundial ocasionada por COVID-19, ha orillado a reformular la dirección de muchas acciones, por tal motivo, hoy más que nunca es necesaria la acción colectiva para hacer de la sustentabilidad algo cotidiano. Unilever, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), busca impactar de manera positiva la salud y bienestar de millones de personas y conservar los recursos naturales para las generaciones futuras. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos”, se ha vuelto pieza fundamental para el desarrollo sustentable del planeta. En línea para cumplir con ello, Unilever cree firmemente que la colaboración entre sociedad, instituciones, empresas y gobiernos es fundamental, en la que todos los actores trabajan desde sus áreas para enfrentar las problemáticas que afectan a las comunidades y su subsistencia.

Por ejemplo, Unilever, en alianza con del DIF Nacional y los DIF estatales de Morelos, Estado de México y Ciudad de México, el Hospital Juárez de México y la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, entregó más de 170 toneladas de productos de higiene personal y alimenticios esenciales a más de 350,000 personas en situación vulnerable.

Además, a través de su marca Dove, reconoció la valentía de los profesionales de la salud que están atendiendo a los pacientes con COVID-19 en los hospitales y les hizo llegar, con ayuda de la Fundación IMSS, productos para cuidar de su piel.

“Ciertamente estamos pasando por un desafío mayor, y debemos enfrentarlo con la misma magnitud; esto solo se puede lograr si actuamos juntos. Nuestros esfuerzos como Unilever con las familias mexicanas, que siempre nos han recibido en sus hogares, es continuar cuidando de su salud y bienestar, por esta razón, aprovecharemos la escala y alianzas que como compañía tenemos para realizar acciones en favor de las poblaciones más vulnerables.” comentó Laura Bonilla, directora de Asuntos Corporativos de Unilever Norte de Latinoamérica.

La caída de la economía en EU, afectará a México: Citibanamex.

Por supuesto, los malos resultados económicos de EU, afectarán la economía mexicana. Ayer, se confirmó la mayor contracción trimestral de la economía estadounidense en la historia, tras registrarse una caída de (-) 32.9% anualizado en el 2T20. La cifra -nos dicen analistas del Ctibanamex- fue mejor a lo estimado, pues se anticipaba una contracción mayor de (-) 34.1%; aunque las cifras publicadas hoy deberán ser revisadas en dos ocasiones más antes de tener cifras finales. Trimestre a trimestre la contracción fue de (-) 9.5%, con las mayores contracciones en consumo (-34.6% anualizado), que representa dos terceras partes de la economía; e inversión privada (-49% anualizado). La contracción es resultado del impacto del virus en la economía, que obligó al cierre de negocios y el confinamiento de las personas. El consumo de servicios fue el más impactado por la pandemia (-43.5%), aunque se observó una contracción sensible también en bienes duraderos (-11.3%). En cuanto a la inversión, el sector residencial fue el más afectado (-38.7%), seguido de la inversión en equipo (-37.7%), a medida que empresas redujeron al máximo los gastos para conservar la liquidez en un entorno complicado. Los únicos componentes que registraron una contribución positiva al PIB fueron las exportaciones netas (por una caída mayor en importaciones que en exportaciones) y el gasto de gobierno (2.7%, su nivel más alto desde 2T19), que fue impulsado esencialmente por el estímulo fiscal.

Se espera una rápida recuperación en los trimestres subsiguientes; aunque mucho dependerá de la evolución del virus en el país. Datos recientes sugieren que la recuperación posterior a mayo está comenzando a perder ímpetu, con las solicitudes por desempleo en 1.43M durante la semana concluida el 25 de julio (la segunda alza consecutiva) y un crecimiento en el número de personas que aún perciben ayudas por desempleo (17M en total). Indicadores de alta frecuencia sobre movilidad y consumo de servicios se han estancado tras una recuperación sensible en junio, y permanecen muy por debajo de niveles pre-pandemia. Será importante que se logren dos cosas para la recuperación sostenida: un control del reciente rebrote de COVID-19 en el sur del país, algo que podría lograrse con estrategias más activas y eficientes de mitigación que eviten nuevos cierres; y la extensión de ayudas fiscales hacia la segunda mitad del año.

Los riesgos para la economía siguen sesgados a la baja. El virus aún representa un obstáculo importante para la recuperación y la estrategia del gobierno para evitar costos económicos altos sin una vacuna será clave. Republicanos y Demócratas aún discuten sobre la extensión de ayudas fiscales y mantienen su compromiso de llegar a un acuerdo este viernes, o a más tardar la próxima semana. Hacia adelante esperaríamos ver que se mantenga la recuperación económica, siempre y cuando el estímulo fiscal continúe y reduzca el costo económico del virus. Las estimaciones coinciden en una contracción anual de (-) 7% en 2020 de la economía más grande del mundo.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx

