LOS CAPITALES: Demandan empresarios de limpieza investigar a UNITYEL

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Marco Antonio Reyes, empresario de limpieza y líder sindicato de limpieza

De acuerdo con una investigación realizada por la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el líder del sindicato de trabajadores de empresas de limpieza, UNITYEL, Marco Antonio Reyes Saldívar, actúa como juez y parte, ya que al mismo tiempo que dirige el sindicato, aprovecha esa posición para conseguir ventajas en favor de empresas ligadas a su familia.

Se dice que, valiéndose del poder que le da el sindicato, negocia en lo “oscurito” con los responsables de contratar servicios de limpieza para dependencias del gobierno federal a fin de obtener ventajas. Entre las señaladas sobresalen: Limpieza y Mantenimiento Xielsa, representada legalmente por el hermano del líder sindical, Erik Reyes Saldívar; otra empresa es Mer Solutions cuya representante legal es su hermana Irma Lizbeth Reyes Saldívar, así como la empresa Ocram Seyer, de su propiedad cuyo nombre se forma con el nombre de Marco Reyes al revés.

Empresas del sector han denunciado ante la STPS el hostigamiento sistemático del que son objeto por parte de la UNITYEL, sospechosamente las revisiones y denuncias que hace el sindicato siempre van dirigidas a empresas que compiten con las de la familia Reyes.

Registros del Instituto Mexicano del Seguro Social demuestran que la empresa RAPAX, ligada a Reyes Saldívar y a la cual le fue adjudicado recientemente el contrato para la limpieza del Instituto Politécnico Nacional, que dirige Mario Alberto Rodríguez Casas, cuenta al día 8 de mayo de 2020 con 426 empleados registrados, cuando en los hechos tiene contratados solo por este instituto a 3,658. En total esta empresa tiene una plantilla de 5,415 elementos para cubrir todos los contratos vigentes con dependencias como INAH, CONAGUA, SECTUR, LOTENAL, etc., por lo que deja sin prestaciones de ley a 4,989 trabajadores.

Un caso similar es el de la empresa Ocram Seyer, también ligada a los Reyes Saldívar, ésta tiene actualmente una serie de contratos celebrados con diferentes dependencias de gobierno en los cuales la suma de operadores ofertados y que se encuentran prestando el servicio es de 1,673 elementos, al día 05 de junio de 2020 tiene registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente 724 elementos, lo que representa solo el 44% de su plantilla total.

De acuerdo con información que ha trascendido, se puede constatar que la UNITYEL maneja de forma discrecional el otorgamiento de certificados dudosos de capacitación a los trabajadores de limpieza, y en los procesos licitatorios para la contratación del servicio de limpieza, se incluyen en las bases el requerimiento obligatorio de contar con los certificados bajo el estándar ECO 960 “Prestación de servicios de limpieza en general, de muebles e inmuebles”, así como los certificados bajo el estándar ECO 961 “Prestación de servicio de pulido/encerado/abrillantado/ lavado de alfombras en bienes muebles e inmuebles”, aún y cuando en el contrato marco no prevé su inclusión. este requisito solo lo cumplen las empresas ligadas a la familia Reyes. A continuación, la ficha patronal:

Registro Patronal Y546370910-4 CURP/RFC /RAP171108U90 08/05/2020

RAPAX SA de CV Servicios de Limpieza de Inmuebles

Homero 538 Int. 701C Polanco

Miguel Hidalgo D.F. C.P. 11560

Fecha de movimiento 20/02/2018 Tipo de Mpvimiento 1

Tipo de Cotz 3 Num. Trabajadores 426 PERM 0 EVE.URB EVE.CONS

ADIC COLEC 0 TRAB MEX EXTRAN 0

CAUSA DE BAJA S.S.F. 0

IDENT. DE EMISION TP. PAGO 0 IDENT.SUBR.SERV

Clase 2 Fracción 8906 Servs.De Aseo y Limpieza S/Maquinaria Nl EQ. Motorizado

Grado de Riesgo Actual Prima de Riesgo Actual 0.62138 %

Grado de Riesgo Anterior 9 Prima de Riesgo Anterior 1. 13065%

Fecha de Cambio de Riesgo 3 -2020 Porcentaje de Ausentismo 0.00

Número Relación EMP-MPI0 00000000 Registro Patronal Unico 00000000

Registro Patronal por Clave TMOV 6

Se asegura también, que la familia Reyes ha creado otras empresas con prestanombres para obtener todos los contratos posibles, algunos de las cuales no reúnen la documentación legal necesaria para su constitución y han presentado documentación falsa, por lo que han sido inhabilitadas.

La lista de empresas ligadas al líder es larga, lo mismo que las anomalías que este personaje ha tejido para obtener todo tipo de canonjías que benefician a empresas ligadas a él y su familia, a pesar de que el sindicato debe tener como prioridad proteger los intereses de los trabajadores y no ser usado en beneficio personal de su líder, como en este caso.

Dentro de este importante sector se afirma que la actividad de este personaje contradice la intención del nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que desde los tiempos de su campaña política ha señalado el combate a la corrupción, como el cáncer que más daño ha hecho a México, las acciones en ese sentido emprendidas durante sus ya casi 2 años de gobierno, no han permeado como sería deseable en todos los niveles de gobierno y, en especial, en el ambiente de los sindicatos, donde continúan las peores prácticas en detrimento de los trabajadores afiliados.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx

The post LOS CAPITALES: Demandan empresarios de limpieza investigar a UNITYEL appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.