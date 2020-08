LOS CAPITALES: La pandemia afecta más a mujeres que a hombres

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

El 54.5% de los desempleados, son mujeres: INEGI

Las mujeres, sin duda, son las más afectadas en esta lamentable pandemia que eleva a niveles dramáticos el desempleo en todos los niveles laborables. Según datos de INEGI, 9 de cada 10 empresas sufrieron algún tipo de afectación a causa de la pandemia, principalmente disminución de los ingresos, baja en la demanda y escasez de insumos y productos. Uno de los efectos principales ha sido el desempleo, esta misma fuente identifica a 2’060,938 personas desempleadas, de los cuales 1’130,658 (54.5%) son mujeres. En México -nos recuerda Consultores Internacionales- la tasa de desempleo llegó en abril a 5.9%; sin embargo, al observarlo por género, los hombres registran 4.3%, es decir, cuatro puntos porcentuales menos que las mujeres, que llegaron a 8.3 por ciento. la tasa de desempleo llegó en abril a 5.9%; sin embargo, al observarlo por género, los hombres registran 4.3%, es decir, cuatro puntos porcentuales menos que las mujeres, que llegaron a 8.3 por ciento.

Además, habrá que tomar en cuenta la nueva modalidad de “trabajo en casa” “teletrabajo” o “home office”. Estamos hablando de 7.7 millones de personas, de las cuales 3.4 millones son hombres (44%) y 4.3 millones son mujeres (56%). Los efectos de esta medida son variados y con diferentes impactos.

En principio, hay una sobrecarga de trabajo que recayó principalmente en las mujeres, según INEGI, 92% de las mujeres en home office realiza también labores domésticas, contra 78% de los hombres, ahora bien, el instrumento no revela qué tiempo dedicó cada género a esta actividad; sin embargo, la Cuenta Satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México estima que por año las mujeres destinan a esta labor 2,151 horas contra 663 horas destinadas por hombres, es de suponer que la tendencia no varió significativamente. Lo cierto también es que el hogar no siempre es un ambiente seguro para las mujeres, el confinamiento ha sido un caldo de cultivo para la violencia intrafamiliar, la imposibilidad de salir de casa y los graves trastornos sicológicos que la población en general ha sufrido por la coyuntura sanitaria y económica, son elementos que agravaron la situación.

Denuncia formal por los daños a la imagen turística de México.

La Secretaría de Turismo, de Miguel Torruco, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien o quienes resulten responsables por presuntos actos ilícitos y daños a la imagen turística de México. Hay que recordar que Sectur mantiene diferendo con la empresa Tecnocen, de Sergio Loredo, por el secuestro de la página visitméxico. Además, la Secretaría de Turismo se deslindó de las traducciones absurdas e incongruentes que en inglés aparecieron en el portal VisitMexico, y expresa su más enérgico rechazo en contra de quien dolosa y tendenciosamente subió información para ridiculizar y dañar la imagen turística de México.

Lenta recuperación del sector turismo, señalan analistas de Banorte.

La actividad del sector turismo empieza a recuperarse lentamente con una ocupación hotelera de 6% vs. 3% el mes previo. No obstante, en el comparativo anual la actividad sigue siendo muy baja (6% vs. 49.3% en el promedio de los últimos 5 años). Si bien el número de pasajeros sigue recuperándose a nivel mensual, a tasa anual, muestra una contracción de 90.7%. A nivel regional, nuevamente la mayor ocupación hotelera se hizo visible en la Región Norte (13%), mientras que la Región Peninsular exhibió el menor porcentaje por segundo mes consecutivo (3%). En ambos casos, su punto más bajo en la historia para un mes de junio.

Cabe recordar que los estados de Morelos y Tamaulipas no presentaron información hotelera en el periodo, por lo que sus cifras no están contempladas en el presente análisis. En el sector aeroportuario, todas las regiones del país continuaron mostrando reducción en el comparativo anual. En este sentido, nuevamente destaca la caída en la Región Peninsular (-89.7% a/a). Por su parte, el número de pasajeros en la Región Noroeste volvió a registrar la menor contracción en las regiones del país (-74.2%).

Gran actividad de Citibanamex en el mercado digital bancario.

Citibanamex informó que, al cierre del mes de julio de 2020, alcanzó los siete millones de clientes digitales, de los cuales el 90 % son usuarios móviles. “Este crecimiento es el reflejo de la apuesta digital de Citibanamex para ofrecer los servicios financieros a los clientes sin tener que acudir a una sucursal y representa un aumento del 32% en comparación con julio de 2019. Por ejemplo, las transacciones financieras se han duplicado contra el mismo periodo del año anterior, con un crecimiento destacado en el pago de servicios que aumentó +122%”, destacó Rodrigo Kuri, director general adjunto y director general de Distribución, Segmentos y Digital de Citibanamex.

Convocan a concurso infantil para destacar el valor de la honestidad.

Inminente la convocatoria del 15° Concurso Nacional de Dibujo Infantil (CNDI) “Vigilantes de la Honestidad”, el cual estará disponible a partir del próximo 24 de agosto y hasta el 09 de octubre. Podrán participar todos los niños y niñas mexicanos de 1° a 6° año de escuelas primarias, públicas y privadas, que estén incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP). A partir del 2019, la temática del CNDI tiene como objetivo de promover el valor de la honestidad, buscando incentivar a los niños y niñas a que a través de su dibujo nos muestren, cómo en nuestra casa, escuela, comunidad, así como con nuestros amigos y vecinos, es muy importante vivir el valor de la honestidad. Esto en el marco del Movimiento Social por la Honestidad “Mejores Mexicanos”, cuyo propósito es generar mayor conciencia en los distintos sectores de la población sobre la importancia del valor de la Honestidad, así como contribuir a disminuir la corrupción.

Las niñas y niños son la clave para lograr un país honesto, si logramos incidir en ellos con buenos valores, el día de mañana tendremos adultos honestos y, por ende, una mejor sociedad. A través de este proyecto, queremos empoderar a los alumnos como “Vigilantes de la Honestidad” de forma que puedan invitar a sus padres, maestros, amigos y compañeros a vivir con este valor.

