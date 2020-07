LOS CAPITALES: Los Estados del sur, ya no son tan pobres

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Su reactivación económica, por arriba de los norteños

Empieza a cambiar la tradicional estructura económica-social del país. Durante años, parecía que el país se desarrollaba en 2 velocidades: estados de primera y estados de segunda. Sí, los estados del norte, con un crecimiento del PIB sostenido por su producción industrial y ricos por su cercanía con el mercado estadunidense, y los estados del sur, con su estructura basada en la actividad primaria, esto es, la agricultura, algunas zonas aun practicando la siembra con tecnología ancestral. Por supuesto, con regiones de una enorme pobreza. Hoy, el sur-sureste aporta el 11.7% del PIB, sin contar la actividad petrolera, que empieza a recobrar importancia, sobre todo en los estados de Campeche y Tabasco. Y ¿que me podemos escribir de Quintana Roo, con sus destinos estrella: Cancun y la Rivera Maya, que representan un importante soporte del ingreso nacional de divisas por turismo extranjero?. Por supuesto -destacan analistas de Banorte-, también habría que tomar en cuenta el avance de los dos proyectos más importantes de este gobierno: la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y el Tren Maya que abarca los estados del sur-sureste del país.

En la contra, con un menor crecimiento, está la región norte, cuyos estados están registrando intensos problemas para mantener su sector manufacturero. La mayor parte de esta contracción se explicará por el comportamiento del PIB en Nuevo León -que representa poco más del 50% del PIB de la región-, y que se contraerá 12.8%, tasa que se encuentra entre las 10 más altas a nivel nacional. A esto hay que añadir la caída que se estima para Coahuila, con la tasa más alta de contracción a nivel nacional (21%). Cabe mencionar que el sector manufacturero en este estado tiene un peso significativo (38.6% del PIB) y, si bien el sector minero representa apenas 2.3% del PIB, consideramos que la cancelación del contrato de la Comisión Federal de Electricidad con Altos Hornos de México para la compra de 14.7 millones de toneladas del carbón en un lapso de tres años, de 2019-2021, supondrá un impacto negativo adicional. Los estados del norte, de capa caída.

Interesante oferta deportiva de GINgroup a través de Club SPORTWAY.

La oferta deportiva de Raúl Beyruti Sánchez, se integró a la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (AMEGyC), en apego a los lineamientos de la Secretaría de Salud. Dicha Asociación, respalda a las firmas más importantes del país como 9Round, Sport City, Nelson Vargas, SmartFit, Any Time Fitness, Family Fitness, Fit Spot, Sports World, entre otras, por lo que Clubes SPORTWAY y Círculo San Ángel se posiciona como una de las ofertas que cubren con todos los estándares que establece la Secretaría de Salud, y su amplia gama de actividades deportivas, incluye beneficios para todos los integrantes de la familia, sin excepción. Sus sucursales ubicadas en Atizapán, Cancún, Cuautitlán, Mérida, Metepec, Puebla y Veracruz, Ciudad de México y Perú cumplen desde ya, con solución de alcohol al 70% a disposición de los usuarios y staff en cada área del gimnasio. En áreas húmedas, se tiene desinfectante para uso antes y después de ocupar las regaderas y baños, entre otras medidas.

Los mercados bursátiles mundiales, con enormes tensiones.

Preocupa a inversionistas mexicanos que operan en los mercados bursátiles mundiales, las tensiones con China y el desempleo en EU -sin duda-, malas noticias que se agregan a la baja en acciones tecnológicas. Al cierre de la semana, las bolsas de Asia registraron fuertes caídas, y en los mercados europeos se aumentan las tensiones tras el escalamiento en las fricciones entre los gobiernos de Estados Unidos y China.

Las autoridades chinas solicitaron el cierre del consulado de EU en Chengdu, en represalia por el cierre de su propia oficina consular en Houston. La respuesta del presidente Trump, en referencia al acuerdo comercial provocaron la precipitación de la bolsa de Shanghai (-3.86%) y del índice Hang Seng (-2.21%).

Las malas noticias de la pandemia en Estados Unidos y su impacto en una nueva alza en desempleo y el nuevo enfrentamiento con China (en donde el Reino Unido está involucrado), parecen estar cambiando el ánimo de los inversionistas.

Así, la mezcla de malas noticias y la caída en las acciones de tecnología parecen combinarse en una píldora envenenada para las bolsas globales. La apertura a la baja en Estados Unidos marca un respiro en los mercados, pero no necesariamente un mercado bajista.

Las cifras de solicitudes de desempleo reportadas por el Departamento de Trabajo aumentaron en la semana, el primer aumento desde marzo. Las empresas de tecnología cayeron más el jueves, ya que si bien muchas son claramente beneficiarias de que consumidores y trabajadores se vean obligados a vivir virtualmente, también han estado al frente del reciente rally del mercado.

Además de la imagen de una economía estadounidense cuya recuperación se tambalea, las aerolíneas Southwest y American Airlines arrojaron un balde de agua fría sobre las expectativas de un repunte en los viajes aéreos. American dijo que reducirá el número de vuelos, mientras que Southwest señaló que las cancelaciones se están acelerando y la demanda parece débil antes del otoño. El total de casos de coronavirus en EU superó los cuatro millones el jueves según la Universidad Johns Hopkins. La tasa de casos nuevos es el componente más preocupante: el último millón se agregó en poco más de dos semanas.

Por el Covid-19, los mexicanos están modificando radicalmente sus hábitos de consumo.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC), los consumidores están disminuyendo radicalmente el consumo de productos para el cuidado de la piel y la ducha. Específicamente, a nivel nacional, el consumidor durante el periodo de marzo a junio disminuyó el consumo de maquillaje, fragancias y artículos masculinos. Pero aumentó el consumo de jabón y la demanda de shampoo creció debido a que aumentó el número de veces que nos bañamos al día; asimismo, el uso de crema de manos se incrementó debido al interés de los caballeros y todos los miembros de la familia por cuidar su piel, como efecto de un constante lavado de manos.

En 2019, el canal más relevante para adquirir productos de cuidado personal fue el retail y corresponde a las cadenas de autoservicio y departamentales (72,9), seguido del canal de venta directa (25.5), el e-commerce (1.2) y los salones de belleza (0.4). Actualmente, se ha obtenido un crecimiento en el comercio electrónico y en la venta directa, debido a la facilidad de entrega en casa. Por primera vez, el 37% de los consumidores adquirieron un producto de belleza y bienestar vía online. En marzo, inició con un interés del 11%, y al finalizar junio se registró un 22% en la compra de artículos para el cuidado personal.

Actualmente, el programa Belleza & Bienestar de CANIPEC, está conformado por 46 empresas del sector, quienes lideran la atención al consumidor, tales como: Unilever, Colgate-Palmolive, L’Oréal, Procter & Gamble, Mary Kay, Jafra, Natura, Coty y Grisi, compañías que desde hace cuatro años han sumado esfuerzos para generar campañas que promuevan un consumo informado a través de este programa sectorial.

Tras el confinamiento, son dos aspectos que se han centrado en generar una compra: la salud y la seguridad. Es decir, los mexicanos estamos enfocados en revalorizar el concepto de belleza para atender nuestro aspecto, como un eje central de salud y bienestar.

