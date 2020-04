Metro anuncia reducción del servicio de taquillas

CIUDAD DE MÉXICO.— El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que se reducirá el servicio en las taquillas del Metro, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19; aunque quedarán disponibles las 312 máquinas de recarga y compra de tarjetas distribuidas en las 12 líneas.

A partir del sábado 4 de abril dejarán de operar todas las taquillas en el horario del tercer turno de trabajo, que abarca de las 18:30 a las 24:00 horas. Se mantendrá el servicio durante el primero y segundo turno -de las 5:00 a las 18:30 horas-, aunque únicamente en 180 taquillas de las 370 existentes.

El Sistema de Transporte Colectivo de la CdMx informó que se reducirá el servicio de las taquillas del Metro. Esto, con la intención de limitar a “esenciales” las actividades laborales por la epidemia de COVID-19 https://t.co/tIUp2wkFF7 pic.twitter.com/Rok4p158Su — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) April 2, 2020

A través de un comunicado, el STC Metro indicó que actualmente 32 taquillas ya se encuentran sin operar, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, en donde se busca combatir la propagación y contagio de este virus.

En el Metro existen 370 taquillas, área en la que laboran personas mayores de 60 años de edad; con enfermedades crónicas degenerativas y madres a cargo de menores de 12 años. Este sector de la población vulnerable, desde el pasado 22 de marzo, de forma gradual han sido enviadas a casa a fin de proteger su salud.

Exhortamos a las personas usuarias a anticipar la adquisición de sus boletos y/o usar las máquinas expendedoras, ya que de manera escalonada se reducirá el servicio de taquillas en la Red. Toma previsiones. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/K4SkOVhG8E — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 2, 2020

El organismo exhortó a los usuarios a anticipar la compra de boletos en las taquillas o recargas de peaje en las 312 máquinas distribuidas en sus 12 líneas.

Además, el STC Metro reconoció la labor y el compromiso de los trabajadores que permanecen laborando en las diversas áreas estratégicas, a fin de ofrecer un servicio continuo y eficiente en beneficio de los usuarios y la movilidad.

