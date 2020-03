CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que “es impostergable, es nuestra última oportunidad” permanecer en casa para reducir la transmisión del COVID-19 en México.

Durante la conferencia del pasado sábado, se reportó un total de 848 casos de COVID-19 en el país, lo que representa 131 más que el día anterior, cuando se contabilizaban 717; además de 16 muertos, cuatro en las últimas 24 horas.

López-Gatell lanzó un enérgico llamado a la población a mantenerse responsablemente en su casa para evitar la propagación del virus, ya que a pesar de las medidas establecidas en la Jornada de Sana Distancia como la suspensión de clases y el trabajo a distancia, solo el 30 por ciento de los capitalinos, por ejemplo, se encuentra en su domicilio.

“No es deseable en el manejo de la epidemia llegar a situaciones extremas como las que vemos en Europa donde se declara formalmente estados de excepción y se suspenden las garantías constitucionales y se usa la fuerza Pública para reforzar las medidas de salud pública”, señaló el subsecretario.

El funcionario subrayó que México ya está en un periodo de aumento acelerado y exponencial de los casos del nuevo coronavirus.

“El punto es donde la curva pasa de ser de transmisión lenta para ser un momento de transmisión extremadamente acelerado. El 23 de marzo, México se encontraba en ese punto. Hoy lo hemos rebasado”, aseveró.

Continúa leyendo:

Adán López, gobernador de Tabasco, da positivo a COVID-19

AMX/KMJ

The post “México tiene su última oportunidad para reducir la propagación del COVID-19”: Hugo López-Gatell appeared first on Almomento.Mx.