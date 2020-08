Morena plantea sanciones a quien no use cubrebocas en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.— Nazario Norberto Sánchez, diputado de Morena en el Congreso capitalino, propuso sancionar a todas aquellas personas que se resistan a utilizar cubrebocas o caretas al momento de ingresar a un establecimiento comercial durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Este miércoles presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa que proponer adicionar una fracción VIII al artículo 27 y modificar el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica, para lograr sanciones a quien incumpla esta medida desde los 868 pesos de multa, hasta arresto de 6 a 12 horas y de 3 a 6 horas de trabajo comunitario.

“Es una iniciativa para apoyar a empresarios y comerciantes que impongan a sus clientes la obligación de cumplir con medidas sanitarias como usar cubrebocas y caretas para ingresar a sus instalaciones”, resaltó el legislador.

Se busca que se considere como una infracción a la tranquilidad de las personas el abstenerse de cumplir con la protección sanitaria en lugares cerrados o establecimientos mercantiles, previo a solicitud en reiteradas ocasiones por cualquier persona y cuando la ciudad se encuentre en estado de emergencia sanitaria.

“El número de contagios no ha cedido debido a que no se han llevado a cabo al cien por ciento las medidas sanitarias para mitigar el coronavirus, es decir, que quienes habitamos y transitamos en la Ciudad de México no hemos coadyuvado a resolver este grave problema de salud pública, pues también es cuestión de cultura cívica cumplir con un auto cuidado y con este tipo de obligaciones”, apuntó.

Advirtió que no cumplir las medidas sanitarias genera incertidumbre para la colectividad que se encuentra en determinado sitio y que si la persona que no respeta las medidas está contagiada e incluso lo sabe, podría recaer en una responsabilidad penal, tal y como lo señala el artículo 159 del Código capitalino, el cual consagra el delito de “Peligro de contagio”.

