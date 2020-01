‘Mucho Mucho Amor’, el nuevo documental de Netflix sobre Walter Mercado

CIUDAD DE MÉXICO.- El Festival de Cine de Sundance ha presentado un nombre inesperado durante la edición de este año: Walter Mercado. El famoso astrólogo puertorriqueño protagoniza el documental titulado Mucho Mucho Amor.

Los directores del filme, Cristina Costantini y Kareem Tabsch, presentaron este viernes en Park City (Utah) esta cinta que compite en Sundance en la categoría de mejor documental estadounidense y que ha adquirido Netflix para su distribución.

Los directores han dicho que Mucho Mucho Amor no sólo se centra en los aspectos más felices de la biografía de Mercado. Aborda la estafa que sufrió por parte de uno de sus representantes, que casi le dejó en la ruina y también refleja su desacomplejada forma de ver la sexualidad dentro de un ambiente muy homófobo y machista.

“Era género queer antes de que eso incluso fuera un concepto en el ‘mainstream’. Predicó el amor y la aceptación para todo el mundo. Y creo que esos mensajes, especialmente ahora, son más relevantes que nunca. Creo que en estos tiempos que vivimos necesitamos a Walter”, señaló Tabsch durante la presentación.

La película muestra a Walter Mercado durante los dos últimos años de su vida en los que prácticamente desapareció del ojo público y aparecerán personalidades cercanas al hombre que durante décadas escribió el horóscopo más popular de toda América Latina, como Lin-Manuel Miranda, Eugenio Derbez y Raúl De Molina, entre otros.

Se espera que el documental llegue a la plataforma de streaming el próximo verano.

