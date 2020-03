Muere Max von Sydow, el padre Merrin en “El Exorcista”

CIUDAD DE MÉXICO.- El franco-sueco Max von Sydow, uno de los actores fetiche del director Ingmar Bergman y con una dilatada carrera que incluye su papel en “Juego de Tronos”, murió este domingo con 90 años, indicó su mujer.

En declaraciones este lunes al semanario Paris Match, Catherine von Sydow dio el anuncio de su fallecimiento “con el corazón roto y una infinita tristeza”.

También pidió discreción a la prensa durante el periodo de luto por un actor que se hizo conocido gracias a su actuación en algunas de las grandes películas de Ingmar Bergman como “El séptimo sello”, “Fresas salvajes” o “El manantial de la doncella”.

Fueron precisamente esas cintas las que dieron una proyección internacional a este hombre que había nacido en la ciudad sueca de Lund en 1929 y que había comenzado su carrera de intérprete en el teatro.

Fuera de su Suecia natal, algunas de sus grandes interpretaciones fueron en “El exorcista” de William Friedkin; “La muerte en directo” de Bertrand Tavernier; “Pelle el conquistador” de Billie August; “Sentencia previa” de Steven Spielberg o “La isla siniestra” de Martin Scorsese.

Von Sydow también apareció en la cinta “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” En su momento afirmó al diario El País que regularmente recibía guiones con personajes de abuelos que terminaban falleciendo. Agregó que si bien su personaje en la cinta de ciencia-ficción muere, es porque está “en una revolución”.

En 1997 se volvió a casar con la documentalista francesa Catherine Brelet, con la que ha vivido en la Provenza. De hecho, En 2002 adoptó la nacionalidad francesa.

