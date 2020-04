Municipio de Veracruz arrestará a quien transite por la calle sin justificación

VERACRUZ.- Ante las órdenes de permanecer en casa para evitar la propagación de coronavirus, el municipio Gutiérrez Zamora de Veracruz castigará con arresto de 12 horas a quienes transiten sin justificación por las calles.

Así, las autoridades municipales solo permitirán el paso a quienes estén en la calle por una situación necesaria o indispensable debido a la emergencia sanitaria.

En sus cuentas oficiales de redes sociales, el ayuntamiento publicó un documento firmado por el alcalde Wilman Monje Morales, donde explica también el uso obligatorio de guantes y de cubrebocas.

En el comunicado se explica que la medida se tomará ante el incremento de casos positivos en municipios vecinos.

“Toda persona que tenga su trabajo fuera de Gutiérrez Zamora deberá pasar a revisión. Taxis, autobuses y proveedores serán detenidos para sanitizar sus vehículos”.

Con este comunicado el municipio reconoce que no tiene la capacidad para enfrentar una pandemia, por lo que pide a su gente que evite salir al exterior a menos que se trate de situaciones indispensables.

