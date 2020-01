Natura compra Avon y se convierte en la cuarta compañía de belleza más grande del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes la empresa de belleza de origen brasileño Natura & Co confirmó la compra de Avon Products, convirtiéndose así en el cuarto grupo más grande de la industria cosmética a nivel global.

Con esta transacción, Natura será la propietaria del 76 por ciento del grupo combinado, mientras que el resto será propiedad de los actuales accionistas de Avon.

Roberto Marques, presidente del consejo de Natura desde 2017 y quien lideró la compra de la red internacional de tiendas The Body Shop, se convertirá en el principal ejecutivo del grupo, el cual contará con cuatro unidades operacionales (Avon, Natura, The Body Shop y Aesop), cada una con un presidente ejecutivo.

De acuerdo con la firma, la operación de Natura & Co América Latina estará comandada por el brasileño João Paulo Ferreira, mientras que la rumana Angela Cretu será responsable por la supervisión global de la marca Avon.

David Boynton continuará al frente de The Body Shop, mientras que Michael O’Keefe hará lo propio en Aesop.

Con Avon, Natura podrá mejorar sus posibilidades de expansión en mercados estratégicos tales como Asia, Europa y el resto de América Latina. Según Euromonitor, estas tres regiones se ubican como los tres principales mercados para la cosmética en el mundo.

