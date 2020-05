NBA planea retrasar a diciembre el inicio de la temporada 2020-21

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el panorama deportivo se detuviera a nivel mundial debido al coronavirus, la NBA ya se encuentra planeando la fecha en que dará inició su próxima temporada.

De acuerdo fuentes de ESPN, la Junta de Gobernadores de la NBA votaron a favor en aplazar dos eventos de este mes en Chicago, donde se incluye el draft de manera virtual.

El comisionado de la NBA Adam Silver continuó con sus reuniones junto a los dueños de los equipos para progresar en lo que sería un cronograma tentativo para la temporada 2020-2021.

Mientras se espera la reanudación de los entrenamientos de los equipos, pactado para el próximo 8 de mayo siguiendo los lineamientos establecidos por evitar el contagio de coronavirus, la liga habría definido que una fecha para el inicio de la próxima campaña.

Diciembre sería el mes tentativo para el inicio de la próxima temporada. La competencia tendría su estreno antes de la Navidad y se extenderá hasta finales de julio o principios de agosto del 2021.

La temporada suele dar inicio en octubre. Pero la alternativa de que comience en diciembre daría más margen para que concluya la presente campaña, interrumpida el 11 de marzo a causa de la pandemia de la coronavirus cuando a cada equipo le faltaba disputar entre 16 y 18 partidos de la fase regular.

A pesar de esto, la NBA no tiene una fecha estimada para que los espectadores puedan regresar a los estadios. La directiva de la liga estima que recién en marzo del próximo año los fanáticos podrían ir a apoyar a sus equipos.

