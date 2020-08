Néstor Núñez realiza visita de supervisión a museos ante su próxima reapertura

CIUDAD DE MÉXICO.— Con un recorrido por la muestra Van Gogh Alive, y los museos del Monumento a la Revolución y el de Cera, el alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez, dio inicio a una serie de visitas de acompañamiento y supervisión en los recintos culturales, que a partir de este martes 11 de agosto reabrirán al público.

La acción va acompañada de asesoría por parte de personal de la Dirección de Protección Civil de la alcaldía para que las reaperturas puedan realizarse bajo todas las medidas de prevención adecuadas.

Después de la cuarentena, la reapertura de museos es un respiro para la salud mental y para reactivar nuestra economía; en #Cuauhtémoc están listos para recibirnos. Visité @VanGoghAliveMx, @museodecera y @museorevolucion para revisar los protocolos de la #NuevaNormalidad. pic.twitter.com/e77b1BoOqw — Néstor Núñez (@nenulo) August 10, 2020

“Como gobierno de primer contacto, desde la alcaldía seguimos comprometidos con estos recintos, para brindarles acompañamiento y capacitación en materia de prevención, con el fin de disminuir contagios por Covid-19, y para impulsar su reactivación económica”, afirmó el titular en Cuauhtémoc durante el recorrido.

Recordó que uno de los apoyos a los museos y teatros se ha dado a través de la compra de cerca de 23 mil boletos para a distribuirlos gratuitamente entre población de la Cuauhtémoc y visitantes.

El viernes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a partir del 12 de agosto se reabrirán los cines capitalinos, con ciertas medidas sanitarias, como una operación al 30 por ciento de sus capacidad.

También podrán volver a operar las albercas abiertas y techadas (10 de agosto); mientras que los museos, con 30 por ciento de su aforo, podrán abrir sus puertas a partir del 11 de agosto. Además, se ampliaron los horarios de todos los comercios de la capital, de 10:00 a 17:00 horas, y de restaurantes será de 7 de la mañana a 10 de la noche.

