CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo llegó la cuarta temporada de Rick y Morty a Netflix, pero con una particularidad: las groserías que Rick dice a su nieto han sido ocultas debajo del conocido zumbido “biiip”para tapar las palabras altisonantes, lo cual ha causado molestia en los usuarios y fanáticos de la serie

La censura hace se pierda todo el gusto del capítulo por todo lo que distraen los pitidos. Rick and Morty pic.twitter.com/rvBWj4DPni — Rosa Morán (@rosamorans) December 22, 2019

Lo curioso es que esto no sucede en el idioma original, pues ahí sí se puede escuchar claramente cualquier insulto lanzado por este brillante pero peligroso científico, y la cual es una de las características que lo han distinguido durante toda la serie.

La censura solo está presente en idioma español, y según reportan algunos usuarios en redes sociales, esta censura no está presente en la cuarta temporada de la serie que está disponible en Google Play Movies y Amazon Prime Video. Por desgracia, aunque ambos servicios están disponibles en México, ninguno de los 2 cuenta con la serie para venta, renta o reproducción en streaming en México de momento.

Netflix califica a Rick y Morty como una serie para mayores de 16 años, es decir, para adultos según su criterio. Por lo que este tipo de edición sobre el contenido no deja de ser llamativa, sobretodo considerando las herramientas de control para menores que ofrece la plataforma.

Que asko que hayan censurado asi a Rick and Morty, que fastidio es ver un episodio lleno de pitidos. No tiene sentido ver esta serie en especifico sin insultos. Para que existen las clasificaciones por edad? @NetflixLAT — Luciano Cachi (@lucianoska73) December 22, 2019

NO MAMES, @NetflixLAT con toda la apología del narco que haces y te pones a censurar altisonancias en Rick and Morty Cada vez peor el pinche Netflix — Alejandro Parra (@AlexParraMx) December 23, 2019

Que te pasó @NetflixLAT ? Porqueeeeee censuraste #RickandMortyseason4 que hueá más nefasta escuchar los pitidos en los insulto, es RICK AND MORTY maldita sea!!! — K-Maya Kawai (@MGHCMGH) December 22, 2019

La cuarta temporada de la serie creada por Justin Roiland y Dan Harmon fue liberada en la plataforma este domingo, aunque solo se muestran los primeros 5 episodios. El resto serán difundidos en 2020.

