Netflix prepara serie sobre la historia de Spotify

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix a confirmado que una serie sobre la historia de Spotify. Esta nueva historia estará basada en el libro Spotify UNTOLD el cual se lanzó a inicios de 2019.

Una de las plataformas de streaming de música más importantes a nivel mundial es Spotify, pero a diferencia de otras redes sociales, muy pocas personas son las que conocen la historia de su creación o al menos a sus creadores.

La serie estará basada en el libro Spotify UNTOLD. Un libro que nos presenta a dos periodistas suecos que narran cómo fue todo el camino para llevar a la plataforma a lo más alto de la música detallando, además, cuales fueron sus victorias y derrotas durante todo el camino que transcurrió hasta convertir a Spotify en lo que es ahora.



Durante este año, Yellow Bird UK adquirió todos los derechos del libro y al final decidieron producir esta nueva serie en conjunto con Netflix. Esta serie será grabada en dos idiomas, Sueco e Inglés y contará con Berna Levin como productora principal y a Per Olav Soresen como director.

Hasta ahora, no existe fecha oficial de lanzamiento ni confirmación sobre el elenco que conformará esta nueva serie.

