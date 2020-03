Netflix suspende todas sus producciones en Estados Unidos y Canadá por COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el gigante de streaming parecía ser el más beneficiado debido a las medidas de aislamiento en muchos países, pues la gente que se queda en casa recurre a su catálogo; no todo pinta bien para Netflix ya que ha detenido el desarrollo de varios de sus proyectos debido al COVID-19.

Según información de ComicBook, el día de ayer se anunció la suspensión del desarrollo de proyectos televisivos y fílmicos de la empresa en Estados Unidos y Canadá debido a la emergencia sanitaria que se vive en ambos países por el coronavirus.

Se ha dicho que esta suspensión durará dos semana como mínimo y entre las producciones que están detenidas se encuentran la cuarta temporada de Stranger Things y la séptima entrega de Grace & Frankie.

Además, a principios de marzo, la película Red Notice, protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, tuvo que replantear sus planes de rodaje, pues varias escenas serían filmadas en Italia, país europeo con el mayor número de afectados por COVID-19.

Hasta el momento no hay casos en los que se sepa o sospeche de que alguien en alguno de sus sets haya dado positivo al COVID-19, pero como ha sucedido con estudios de películas y otras cadenas de televisión, se ha optado por proteger al equipo y talento detrás de todos esos shows.

