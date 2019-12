No habrá reembolso por ‘KnotFest 2019’, pero habrá boletos para ‘Hell & Heavens’

CIUDAD DE MÉXICO.- El sábado 30 de noviembre durante el festival Knotfest hubo disturbios de grupos de personas que pusieron en riesgo la presentación de los artistas principales del evento: Slipknot y Evanescence, y que obligaron a cancelar el evento.

La empresa Live Talent informó a los usuarios afectados por la cancelación de dicho evento, que obtendrán el beneficio de ingresar al Hell & Heaven, aunque no habló de un reembolso de dinero.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la compañía indicó que las personas que contaban con un boleto tendrán el beneficio de ingresar al festival Hell & Heaven Metal Fest, el cual se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en el Parque Oceanía.

¿Qué tengo qué hacer?

Para los que adquirieron boleto tipo individual del día sábado 30 de noviembre, tendrán el 100% de compensación en boleto individual del festival Hell & Heaven Metal Fest, ya sea para el sábado 14 o domingo 15 de marzo. El día será de libre elección.

Para los que adquirieron boleto tipo abono del día sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre. Tendrá el 50% de compensación en abono por los dos días del festival Hell & Heaven Metal Fest

Heaven Metal Fest La mecánica para hacer válidos los descuentos para boletos digitales y físicos se dará a conocer el día 31 de enero y estará vigente hasta el día 28 de febrero de 2020.

