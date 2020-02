Ordenan liberar a ‘El Lunares’, por segunda ocasión

CIUDAD DE MÉXICO.— En una audiencia que se prolongó por más de dos horas y media, un juez de Control determinó la libertad de Óscar Andrés, El Lunares, presunto líder de La Unión Tepito.

De acuerdo con Milenio, El Lunares se encontraba detenido por el delito de secuestro exprés agravado; sin embargo, el juez del caso —que se radicó en el fuero común— dictó formal libertad debido a que la víctima no ratificó la denuncia.

Juez determina NO vincular a proceso a el «Lunares» por el delito de secuestro.

En cuestión de horas se encontrará de nueva cuenta en su búnker TEPITO. @contextodgo pic.twitter.com/pmQ2RH2foX — Ⓜ️iguel Angel López 🇲🇽 (@angelito190273) February 14, 2020

El pasado 31 de enero, Óscar Andrés, presunto líder de La Unión de Tepito, fue detenido en el municipio de Tolcayuca, Hidalgo, por agentes de la Marina, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Fue detenido por posesión de cocaína, armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Pero el 8 de febrero se ordenó su liberad ya que no se presentaron pruebas aptas y suficientes para comprobar la versión del modo, tiempo y lugar sobre cómo fue detenido.

Al momento de abandonar el penal, elementos de la Fiscalía capitalina lo detuvieron, al señalarle que contaba con una orden de aprehensión vigente en su contra por delito de privación de la libertad personal en su modalidad de secuestro exprés agravado.

Óscar Flores, El Lunares, líder de La Unión Tepito, va de vuelta a prisión…le concretaron oirden de aprehensión x secuestro agravado al salir de CEFERESO 1, Almoloya, EdoMex..Insisto, excelente labor de inteligencia de #OmarGarciaHarfuch @AlmazanBarocio @FiscaliaCDMX @SSP_CDMX pic.twitter.com/drehI4cZCP — Juan Carlos Alarcón (@amarilloalarcon) February 8, 2020

