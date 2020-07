OTRAS INQUISICIONES: Inventando la “mexicanidad”

Pablo Cabañas Díaz.

En 1946, Ramón Valdiosera Berman, durante los preparativos para la presentación de un desfile de modas en Cuernavaca, se encontró con el candidato del PRI a la presidencia de la República, Miguel Alemán, a quien le expuso su idea de gestar y promocionar una moda mexicana. Alemán estaba interesado en promover en el exterior la imagen de un México moderno que atrajese las inversiones extranjeras. Con Alemán en la presidencia, Valdiosera presentó en el hotel Waldorf-Astoria de Nueva York una colección de moda en la que utilizó predominantemente el color que ahora conocemos como rosa mexicano. Fue inquirido por la prensa internacional sobre el origen de aquel color. Valdiosera respondió que ese color era característico de la cultura mexicana, y que se encontraba en juguetes artesanales, trajes tradicionales de distintas etnias, dulces, viviendas. Ante esto, un periodista razonó que se trataba entonces de un Mexican pink, un rosa mexicano, nombre que quedó asociado al color. El rosa mexicano no es un color específico, sino una variedad de tonos de magenta, que en general son más intensos que el fucsia.

Valdiosera, al finalizar el sexenio alemanista, no tenía trabajo y menos quien pudiera financiar sus diseños y exposiciones. Decide fundar la tienda Maya de México, ubicada en la avenida Madero, en donde se podían encargar vestidos a la medida y estaban terminados en un par de días. La tienda se convirtió en un centro turístico. La buena aceptación del turismo provocó que las telas fueran presentadas en ferias importantes alrededor del mundo. En los años sesenta, abre una sucursal en la Zona Rosa. Desde esa tienda se realiza por encargo el traje regional de Quintana Roo llamado: “La Chetumaleña”, a petición de Carmen Ochoa de Merino, esposa del entonces gobernador Aarón Merino Fernández (1958-1964).

En Maya se realizó, también el traje regional de Baja California. El traje típico de Huapango, característico de la Huasteca Veracruzana (1960). El traje Nuevo León confeccionado en el año de 1954 siendo gobernador Raúl Rangel Frías. Para este traje, Valdiosera tuvo el apoyo del gobierno del estado y lo más importante el soporte económico de la Cervecería Cuauhtémoc. El atuendo fue estrenado en 1956. También a petición del entonces gobernador Carlos Alberto Madrazo Becerra, diseñó el “traje regional de Tabasco”.

Maya llegó a tener 14 tiendas en México y una boutique en Beverly Hills, con clientas importantes como María Félix y Rita Hayworth. Fue en ese comercio en donde se creó una mexicanidad que tenía la mirada puesta en la moda de los Estados Unidos. Valdiosera falleció en el 2017, con 98 años, y hasta el último día de su vida no dejó de trabajar en temas culturales.

The post OTRAS INQUISICIONES: Inventando la “mexicanidad” appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.