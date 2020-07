CIUDAD DE MÉXICO.- Panamá declinó este viernes organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 debido a la crisis que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.

A la par, el gobierno anunció que tampoco llevará a cabo el Mundial Sub-20 femenino que haría en conjunto con Costa Rica.

“Luego del análisis y recomendaciones de los ministerios de Salud y de Economía y Finanzas, el Gobierno Nacional confirmó la declinación formal de Panamá como sede de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2022 y de la Copa Mundial Femenina Sub-20”, informó la presidencia de Panamá en un comunicado.

“Nos toca tomar estas decisiones para salvar vidas frente a la COVID-19, y atender sus efectos sociales y económicos”, declaró el Viceministro de la Presidencia, Carlos García Molino.

“Nuestra proyección de recursos para las próximas vigencias fiscales determinan asumir con responsabilidad y prudencia que no es viable la realización, por parte de nuestro país, de las aludidas justas regionales”, apuntó.

La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), señaló que pese a la decisión de Panamá, buscarán soluciones para llevar a cabo los Juegos Centroamericanos.

Panamá obtuvo la sede en 2017 y se había comprometido a invertir más de 200 millones de dólares para el desarrollo del evento.

Continúa leyendo:

Oficial: Cancelan Gran Premio de México 2020

AMX/KMJ

The post Panamá declina ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.