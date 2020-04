Papa Francisco celebra misa del Domingo de Ramos sin fieles

CIUDAD DE MÉXICO.- El Papa Francisco dio inicio a los ritos de Semana Santa este domingo con la celebración del Domingo de Ramos aunque de una manera poco convencional.

Este año, la celebración litúrgica que da inicio a la Semana Santa se llevó a cabo a puerta cerrada en la Basílica de San Pedro y no en la Plaza Vaticana, como es habitual, debido al coronavirus. Así, este domingo, el pontífice bendijo los Ramos en una basílica vacía, salvo por algunos religiosos y religiosas, sentados cada uno en un banco.

El Papa Francisco pidió valentía para enfrentar la pandemia de coronavirus, que ya se cobró la vida de 65 mil personas en el mundo y, dirigiéndose a los jóvenes, mencionó el esfuerzo de todos aquellos que pese al riesgo de contagio salen a la calle para ayudar a los otros.

“Mirad a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que se dan a sí mismos para servir a los demás. Sentíos llamados a jugaros la vida. No tengáis miedo de gastarla por Dios y por los demás: ¡La ganaréis!”

La misa fue difundida en directo en la página web del Vaticano, como también lo será el próximo domingo para la misa de Pascua, la celebración más importante del cristianismo.

