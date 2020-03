CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos de la Jornada 10 del fútbol nacional se llevaron a cabo con normalidad este viernes; sin embargo, la Liga MX ha informado que el resto de los encuentros se jugarán a puerta cerrada como medida de prevención ante el COVID-19.

Mediante un comunicado se señaló que como medida de prevención, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Liga acordaron tomar las medidas de salubridad y prevención necesaria para evitar la propagación del virus.

“Los partidos de la Jornada 10 de la LIGA BBVA MX y LIGA BBVA MX Femenil, Jornada 8 de ASCENSO BBVA MX, así como los Torneos de Fuerzas Básicas, se jugarán a puerta cerrada”, se puede leer en el comunicado.

Además, en los estadios los jugadores y el personal de los clubes tomarán las medidas de salubridad recomendadas para realizar los partidos a puerta cerrada.

Como medida de prevención y control, en conjunto con la @SSalud_mx, estos son los encuentros en #LigaBBVAMX, #AscensoBBVAMX y #LigaBBVAMXFemenil que se realizarán a puerta cerrada. pic.twitter.com/3YLqBzb6NQ — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 14, 2020

Continúa leyendo:

UEFA suspende la Champions y Europa League por el coronavirus

AMX/KMJ

The post Partidos de la Liga MX se jugarán a puerta cerrada por COVID-19 appeared first on Almomento.Mx.