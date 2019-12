Pide PAN información detallada ante disminución drástica de decomiso de narcóticos

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del PAN, advirtió que la información que el gobierno federal ha dado a conocer sobre el aseguramiento de drogas es muy escasa, pero las tendencias indican que la incautación de narcóticos ha disminuido dramáticamente.

Por ello, presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Fiscalía General de la República, información detallada sobre la caída en el aseguramiento de estupefacientes en actual administración.

La legisladora del PAN consideró que como parte de las acciones puestas en marcha en la lucha contra el narcotráfico es necesario implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el decomiso drogas.

Explicó que en el primer trimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre el 1 de diciembre del año pasado y el 28 de febrero de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que se aseguraron 30 mil 563 kilogramos de mariguana.

Dicha cifra, acotó, es menos de una tercera parte de lo que se confiscaron en el primer trimestre del sexenio de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre del 2012 a febrero del 2013, cuando el Ejército informó el aseguramiento de 102 mil 831 kilogramos del enervante.

Si se compara con el mismo periodo de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, diciembre del 2006 a febrero del 2007, afirmó la legisladora, el decomiso en el primer trimestre de la administración de López Obrador significó alrededor de 38 por cierto, de 79 mil 800 kilos que se aseguraron en el inicio de la gestión calderonista.

Finalmente, esa secretaría reportó el aseguramiento de tan sólo 17 kilos de metanfetamina; mientras que en el primer trimestre del sexenio de Peña Nieto se decomisaron dos 511 kilogramos.

De diciembre 2018 a mayo 2019, frente al mismo periodo del año anterior, continuó Cruz Blackledge los decomisos de heroína disminuyeron 75.6 por ciento, de metanfetamina 70.1 por ciento y de mariguana 51.2%, entre otros.

Esta situación en México contrasta con los resultados obtenidos en la frontera sur por las autoridades estadunidenses:

De acuerdo con información de la Administración para el Control de las Drogas y la Patrulla Fronteriza, enfatizó, en los estados fronterizos los aseguramientos de heroína se incrementaron 36 por ciento; de metanfetaminas 30 por ciento; y de cocaína, 23 por ciento.

“Los pobres resultados en los decomisos de drogas se presentan en un momento donde el gobierno de Estados Unidos intenta poner el tema del tráfico de drogas en la agenda binacional. Lo anterior podría ser una bandera más de amenazas y señalamientos del presidente Donald Trump contra México en el marco de su campaña para la reelección”.

Debemos reconocer que esta reducción “se debe a una falta de política contra el crimen organizado, así como a los recortes presupuestales en ejes estratégicos en materia de seguridad, manifestó la legisladora.

Expresó que “en vez de combatir al narcotráfico, los soldados se dedicaron, desde inicio del año, a proteger los ductos de Pemex, y más recientemente, a evitar el paso de migrantes en su mayoría centroamericanos hacia EU”.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictamen correspondiente.

AM.MX/fm

The post Pide PAN información detallada ante disminución drástica de decomiso de narcóticos appeared first on Almomento.Mx.