Pide PVEM impulsar el turismo en la Cumbre Tajín

CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Parlamentario del PVEM solicitó exhortar a la Secretaría de Turismo para que coordine acciones para impulsar a Papantla de Olarte, Veracruz como destino turístico, en el marco del Festival de la identidad, Cumbre Tajín.

El festival que se realizará del 13 al 15 de marzo y se lleva a cabo en una ciudad sagrada, mundialmente reconocida por su riqueza natural, gastronómica y cultural. Además, de es conocida como la ciudad que perfuma al mundo por la siembra de vainilla que provoca un delicioso aroma.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció a Papantla como Ciudad Sagrada, ya que ostenta tres Patrimonios de la Humanidad: su sitio arqueológico Tajín, el Centro de las Artes Indígenas y el Ritual de los Voladores, detalla el punto de acuerdo.

El Tajín cuenta con un legado prehispánico que preserva en la actualidad. La zona arqueológica es el actual emblema de la ciudad, en tiempos anteriores fue uno de los centros religiosos más importantes, ya que se calcula que hubo 165 edificios y 17 juegos de pelota.

Al centro de la zona, se encuentra la pirámide de los Nichos, una construcción dedicada al ciclo solar, mecanismo por el cual los nativos daban seguimiento al día y la noche. En este hay 365 nichos alusivos al año solar, casi tan exactos como en la actualidad, señala el acuerdo turnado a la Comisión de Turismo.

El punto de acuerdo destaca las riquezas que otorgan a Papantla un valor inigualable, al ser la única ciudad del mundo con tres patrimonios culturales, es por ello que la ciudad es uno de los polos turísticos de Veracruz y de México.

Los legisladores del PVEM, consideran que este festival es la oportunidad ideal para que las personas convivan de manera directa con la historia prehispánica del municipio de Papantla, que conozcan sus costumbres, la magia en la danza de los voladores y la experiencia inigualable de revivir la grandeza del pasado de una de las ciudades más emblemáticas de México.

Rea alta el “Ranking por llegada de turistas a destinos de sol y playa” elaborado por la Secretaría de Turismo, en el que se reporta que en el año de 2015 llegaron 2 millones 589 mil 105 visitantes, lo que posicionaba a Veracruz como la cuarta entidad federativa con mayor llegada de turistas en el país

A pesar de que el sector turístico ha resentido las políticas y el entorno internacional adverso, en 2018, Veracruz ocupó el cuarto lugar en este ranking, pero en este año solo llegaron un millón 942 mil 201 turistas. Es decir que hubo una disminución de 646 mil 904 visitantes, por lo que el sector turístico en el estado sufrió grandes pérdidas.

Con esta medida, precisa el acuerdo, se busca impulsar y empoderar a las expresiones artísticas de Papantla. La riqueza invaluable permite posicionar a este municipio como un destino turístico de nivel internacional. Sin embargo, se necesita el apoyo de la Secretaría de Turismo para lograr la meta de que, en el 2030, México sea un país líder en la actividad turística.

The post Pide PVEM impulsar el turismo en la Cumbre Tajín appeared first on Almomento.Mx.