Pierde SAT la batalla contra Elba Esther Gordillo por 19 mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ganó un juicio al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no pagará 19 millones 323 mil pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

De acuerdo con El Universal, el pasado 22 de enero, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la resolución del SAT respecto al crédito fiscal por el ejercicio de facultades discrecionales y de vicios de forma, pues no se otorgó a Gordillo Morales las garantías para argumentar a su favor.

A finales de 2013, el SAT acusó a Gordillo por no declarar ingresos por 7 millones 883 mil 606 pesos con 65 centavos, lo cual la hizo acreedora a multas y recargos.

Los ingresos que la autoridad acusaba que no se habían declarado se habrían revelado mediante depósitos y pagos a tarjetas de crédito a su nombre, después de hacer cuantiosas compras en tiendas de lujo en Estados Unidos.

La defensa de la profesora argumentaron que los pagos habían sido reembolsos del propio SNTE, pues se trataba de gastos de representación que provenían de una partida especial destinada para ese concepto, así como a gastos de relaciones públicas derivadas de su encomienda como presidenta vitalicia.

En sus alegatos, los abogados de la maestra chiapaneca dijeron a la autoridad que por mandato estatutario, ella debía mantener una imagen impecable y que por los pagos reflejados en esas cuentas crediticias se deben a gastos por ese concepto, así que “eran gastos destinados a que el trabajador represente o mejore la imagen de la empresa frente a los clientes con un objetivo empresarial”, argumentaron sus defensores.

Las sumas depositadas a las tarjetas de crédito fueron para cubrir los saldos por compra de artículos en centros comerciales y tiendas como Neiman Marcus, Christian Dior, Chanel, Roberto Cavalli, Gucci, Bulgari, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo y Giorgio Armani entre otras firmas.

También hay pagos en hoteles de cinco estrellas en Beverly Hills, salones de belleza y joyerías como Montblanc.

El juicio para la revisión de sus requerimientos de impuestos le fue notificado a Gordillo el 30 de octubre de 2013 cuando estaba presa en el Centro de Readaptación de Tepepan, tras su detención en la administración pasada.

Se le reclamaban depósitos a distintas tarjetas bancarias y de servicios, que iban desde los 89 mil pesos hasta los 3 millones 355 mil 162 pesos.

Durante el juicio por adeudo, el SAT le embargó a quien fuera secretaria del PRI, cinco inmuebles ubicados en la Ciudad de México.

Sin embargo, Gordillo Morales entabló una demanda contra el SAT el 19 de abril de 2017, para argumentar su inocencia la defensa argumentó que las autoridades dejaron de valorar las pruebas aportadas al proceso de auditoría, así como las negativas del SNTE para proporcionarle documentación contable, para certificar el origen de los recursos.

No obstante, el SAT todavía puede echar mano de una herramienta más, pues el TFJA le da la oportunidad de reponer el procedimiento y subsanar los vicios formales de los que adolecía y la exlideresa Gordillo Morales podrá solventar los requerimientos que le haga la autoridad recaudadora.

