¿Pinky y Cerebro regresan a la TV?

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las series favoritas de los 90 era Animaniacs y Pinky y Cerebro, los pequeños ratones de laboratorio que cada noche intentaban conquistar al mundo, eran unos de los personajes consentidos.

22 años han transcurrido desde la transmisión del último capítulo de esta divertida caricatura y desde entonces, los fanáticos no han parado de pedirle a Warner Bros. un reboot; pues les contamos que finalmente sus súplicas fueron escuchadas.

De acuerdo con lo publicado en Comic Book, el actor Rob Paulsen, quien prestó su voz a Yakko, en la serie Animaniacs, reveló que el estudio de animación está trabajando en traer a Pinky y Cerebro en el “reboot que está preparando”. (Espacio para los gritos de euforia).

Aseguró que esta será una nueva etapa para la serie y la historia de Pinky y Cerebro, la cual se prevé que el programa salga al aire el 14 de septiembre de este año y también anunció que Maurice LaMarche le seguirá dando voz a Cerebro.

Animaniacs es una serie animada que se transmitió por primera vez en 1993; fue producida por Steven Spielberg. Las estrellas del show eran los hermanos Warner: Yakko, Wakko, Dot; pero Pinky y Cerebro también fueron ganando terreno hasta que, gracias a su éxito, se realizó una serie especial para los ratones.

