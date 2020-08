POLITICA REDES SOCIALES Y MAS: Las redes sociales testifican los errores.

Por: Daniel Molina @DanMSocial

La solicitud para destituir al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se realizó por parte de algunos gobernadores de oposición la semana pasada. La razón, el mal manejo de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Y los que parecían que ya habían bajado la guardia, como Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato o Enrique Alfaro de Jalisco, volvieron a embestir con algunos de sus iguales al gobierno federal, argumentando que se requiere un experto, con conocimiento y humildad.

Sin embargo, la carta con esta solicitud por parte de la Alianza Federalista, tuvo sus des marcaciones inmediatas.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, publicó en sus redes sociales que su estado no es parte de esta alianza y no suscribe su posición. Lo más seguro es que el gobernador Domínguez deberá estar más ocupado en terminar su mandato que hacer política fuera de su estado.

Otro que también, desmintió fue el gobernador de Chihuahua Javier Corral. Publicado en la cuenta del gobierno del Estado, menciona que su gobernador no participó en la discusión del documento y que por error se incluyó su firma. Y no es extraño pensar que el tema de la agenda para la administración del estado del norte, sea el ex gobernador Horacio Duarte, emblema de campaña del actual gobernador.

Lo importante en este intento de oposición, es resaltar que gobernadores con un balaje político, no puedan ponerse de acuerdo para realizar una solicitud, exigencia, demanda o como usted lo quiera llamar.

Realizar aclaraciones y desmentidos con expresiones “por error”, todavía deja más que decir de su oficio político. La oposición es necesaria en un sistema democrático, pero primero que se pongan de acuerdo.

Así que la fuerza de “las benditas redes sociales”, son el conducto para las aclaraciones y testificar los errores, ahora en la política.

Cosas que a todos nos puede pasar.

Existen situaciones que muchas veces pensamos que nunca nos pasarán y, mi deseo es realmente que nunca le pase a nadie. Sin embargo, siempre habrá alguien cercano o conocido por algún caso en el que se mencione la tragedia del suicidio.

Así que el pasado jueves el Senado de la República aprueba reformar para prevenir el suicidio. El tomar esta problemática desde la prevención y, ubicarlo en un asunto claro de salud pública y mejor aún, dirigirla a apoyar a niñas, niños, jóvenes y obviamente adultos, tratando de evitar la decisión de la puerta falsa.

Honrando a aquellos que han pasado por esta tragedia, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, solicitó al pleno guardar un minuto de silencio.

Bienvenidas estas leyes, que en realidad unen y buscan mejorar nuestra sociedad y que la Presidencia del Senado, oriente como lo hizo en esta ocasión, para impulsar estos temas tan delicados como lo son el suicidio.

Claro que se puede mejorar la sociedad.

