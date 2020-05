Por primera vez Censo 2020 incluirá a la comunidad afroamericana

QUINTANA ROO.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizará a la población afroamericana de Guerrero, Oaxaca y Veracruz por primera vez en un Censo de Población.

Mientras tanto, Quintana Roo será una de las comunidades más beneficiadas pues en el estado se tiene registro de al rededor de 8 mil 400 afromexicanos.

Sergio Peñaloza Pérez, de la asociación México Negro, está a cargo de la campaña Afrocenso MX que se lanzó desde el 8 de febrero para fomentar la igualdad de todos en el país.

Estamos #ConstruyendoIgualdad: Por primera vez el @INEGI_INFORMA preguntará en el #Censo2020mx sobre la identidad afro.#MéxicoAfro🇲🇽 pic.twitter.com/QZKO0X1t2Y — Conapred México (@CONAPRED) February 7, 2020

Al respecto, la senadora Susana Harp dijo que esta medida permitirá conocer las condiciones de vida de este sector de la sociedad para plantear programas y políticas públicas.

Hoy se lanzó la campaña “Afrocenso MX” para apoyar el proceso de autoadscripción de las comunidades y poblaciones afromexicanas.

¡Por fin llegó el momento de la visibilización! pic.twitter.com/LIS8lCeoMZ — Susana Harp Iturribarría (@SusanaHarp) February 7, 2020

Así, la encuesta poblacional del Inegi incluirá por primera vez una pregunta para identificar a las personas afromexicanas, negras o afrodescendientes.

En este 2020 el Censo de Población y Vivienda se realizará del 2 al 27 de marzo, dando fin a 500 años de marginación para este sector poblacional.

