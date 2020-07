Posponen los estrenos de Mulan, Avatar y Star Wars

La pandemia por Covid-19 a afectado a muchos sectores y uno de ellos es la industria del cine, ahora Walt Disney anunció que pospondrá el estreno de Mulan, la cual estaba programada para estrenarse en el 21 de agosto.

Pero no solo el live-action se verá afectado, Disney, también dijo que retrasaría un año las películas de Avatar y Star Wars. “En los últimos meses ha quedado claro que nada se puede dar por definitivo respecto a la manera en la que estrenamos películas” dijo un portavoz del estudio Disney.

Disney ha eliminado #Mulan de su calendario de estrenos Además, anunció los siguientes retrasos:#StarWars:

• 22/12/2023

• 19/12/2025

• 17/12/2027#Avatar:

• “Avatar 2” – 16/12/2022

• “Avatar 3” – 20/12/2024

• “Avatar 4” – 18/12/2026

• “Avatar 5” – 22/12/2028 pic.twitter.com/Wuy92Ep4Dz — Mundo Vengador (@IniciativaV) July 23, 2020

El estreno de la segunda parte de Avatar quedaría reprogramada para diciembre del 2022, y la siguiente entrega de la saga de Star Wars para diciembre del 2023.

