Quentin Tarantino se convierte en padre por primera vez a los 56 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- Este fin de semana se anunció el nacimiento del primer hijo del director de cine Quentin Tarantino y su esposa, la modelo y cantante israelí, Daniella Pick en un hospital de la localidad de Tel Aviv.

El representante del director confirmó esta información a través de un comunicado en el que anunció el nacimiento del bebé (sin especificar su sexo) el pasado 22 de febrero en el hospital Ichilov en Tel Aviv, donde la pareja se mudó recientemente para el nacimiento de su hijo.

Tarantino, de 56 años, y Daniella, de 36, se conocieron en 2009 cuando el director hacia la promoción de su película Bastardos sin Gloria en Israel. En 2018 se casaron en una ceremonia muy íntima celebrada en la ciudad de Los Ángeles y el año pasado anunciaron el embarazo de Daniella y sus planes de mudarse a Israel para el nacimiento de su primer hijo.

Daniella es hija del reconocido compositor israelí Svika Pick e inició su carrera como cantante a dúo con su hermana Sharona lo que la llevó a aparecer en la ronda de clasificación del popular concurso Eurovisión en 1998. También fue parte de la versión israelí del reality show Big Brother.

En una entrevista reciente para el periódico Yedioth Ahronoth, Quentin dijo que su vida en Israel es maravillosa. “Amo el país y la gente es muy amable, muy amable conmigo y parecen entusiasmados de que esté aquí”. Además, también dijo estar aprendiendo hebreo. “No puedo tener una conversación, pero sé muchas palabras. “Obviamente, voy a aprender. No quiero que mi niño hable un idioma que no puedo entender”, compartió.

