QUERÉTARO.- Con una inversión de un millón 17 mil 698 pesos el Gobierno de Querétaro adquirió 12 cápsulas de aislamiento XE para trasladar a pacientes con Covid-19.

Hasta el momento Querétaro tiene un registro oficial de 32 casos confirmados de coronavirus, 13 personas recuperadas y solo un deceso.

Continuamos reforzando las medidas preventivas ante COVID-19, se están realizando cuestionarios de autodeclaración de signos para llegada de vuelos nacionales e internacionales, y antes de abordaje para vuelos extranjeros. pic.twitter.com/tqHzKRRvaG — AIQ (@AIQ_MX) April 1, 2020

Las cápsulas XE están inspiradas en las cámaras neonatales que protegen a los recién nacidos de bacterias y virus y funciona controlando la presión atmosférica que permite el aislamiento del paciente.

Te recomendamos: Querétaro confirma primer caso de coronavirus

Hasta ahora han llegado dos cápsulas; una se asignó al Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud y la otra a la Cruz Roja Mexicana Delegación Querétaro.

Las diez restantes se distribuirán de la siguiente manera: cuatro para el municipio de Querétaro, dos para San Juan del Río, dos para Cadereyta y dos para Jalpan.

Para consultar toda la información referente al coronavirus en Querétaro se pueden visitar las páginas oficiales:

www.coronavirus.gob.mx y www.covid19.queretaro.gob.mx

Continúa leyendo:

Suspenderán Procesión del Silencio en Querétaro por coronavirus

AM.MX/vgs

The post Querétaro adquiere 12 cápsulas de aislamiento para traslado de pacientes con COVID-19 appeared first on Almomento.Mx.